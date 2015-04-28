Aydınus: Bursaspor inşallah gol atmaz!

Bursaspor-İstanbul Başakşehirspor maçının 40. dakikasında Volkan Şen ile Fırat Aydınus arasında birkaç dakika süren tartışma yaşanmış, kimse ne olduğu anlamamıştı. Sert şekilde tepki gösteren Volkan'a uzun süre kart göstermeme konusunda direnen Aydınus, oyunu tekrar başlattıktan sonra Şen sakinleşmeyince sarı kartını çıkartmıştı. Olayın perde arkası ortaya çıktı.

‘İnşallah Bursaspor gol atmaz’

Habertürk'ün haberine göre; Başakşehir'den Ferhat Öztorun'un, Şener Özbayraklı'ya yaptığı hareket sonrası faul kararı veren Fırat Aydınus'a, yardımcısı Aleks Taşcıoğlu'nun "Hocam ağır karar, faul yoktu" dediği öğrenildi. Telsiz kulaklıktan Aydınus'un "Farkındayım, ama artık kararı verdim. İnşallah Bursaspor gol atmaz" sözünü duyan Volkan adeta çılgına döndü.

‘Sen nasıl hakemsin?’

Volkan, "Sen nasıl hakemsin? Bu şekilde nasıl konuşursun" diyerek, Aydınus'un üzerine yürüdü. İstanbul bölgesi hakeminin "Sen işine bak" sözüne daha da sinirlenen yeşil-beyazlı oyuncu, "Ben kaptanım" diyerek pazubandını çıkarmaya kalktı. Teknik direktör Şenol Güneş, sarı kartı bulunan Volkan'ı ikinci yarıya çıkartmamıştı.