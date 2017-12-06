T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydınspor'da Başaran takviye istedi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattının iki basamak üzerinde yer alan Aydınspor 1923'te Yavuz İncedal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Akif Başaran, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmaları gerekt

06 Aralık 2017 13:43

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta düşme hattının iki basamak üzerinde yer alan Aydınspor 1923\'te Yavuz İncedal\'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Akif Başaran, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Öncelikle devre arasına kadar oynayacakları 2 karşılaşmaya odaklanacaklarını dile getiren Başaran, \"Bu karşılaşmaları en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Daha sonra da transfer dönemi var. Şartlar müsait olursa, transfer yasağını açacaklarını söylediler. Güçlenebilmek için transfer yasağını açmak gerekiyor. Transfer yapılmak zorunda\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHATFFLigGrupAydınsporYavuzAkif BaşaranBaşaranDahaGüçlenebilmekTransferFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24