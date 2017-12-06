Aydınspor'da Başaran takviye istedi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta düşme hattının iki basamak üzerinde yer alan Aydınspor 1923\'te Yavuz İncedal\'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Akif Başaran, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Öncelikle devre arasına kadar oynayacakları 2 karşılaşmaya odaklanacaklarını dile getiren Başaran, \"Bu karşılaşmaları en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Daha sonra da transfer dönemi var. Şartlar müsait olursa, transfer yasağını açacaklarını söylediler. Güçlenebilmek için transfer yasağını açmak gerekiyor. Transfer yapılmak zorunda\" dedi.

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