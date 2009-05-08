Aydınspor 2. başkanı kalp krizi geçirdi

TFF 3. Lig 2. Klasman Grubu takımlarından Aydınspor'un 2. Başkanı Osman Yılmaz, kalp krizi geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde futbolculara dağıtılacak para nedeniyle arayış içerisinde olan Yılmaz, öğle saatlerinde kulüp binasına geldi.



Kulüp binası önünde kulüp Genel Kaptanı Yakup Karaca ile sohbet eden Yılmaz, birden fenalaştı. Yılmaz, genel kaptan Karaca'nın otomobili ile Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Doktorlar tarafından kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz, koroner yoğun bakım servisine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Genel Kaptan Yakup Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın aniden fenalaştığını, hastaneye son anda yetiştirdiklerini ve büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.



