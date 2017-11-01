Aydınspor 1923'te üç oyuncu kadro dışı bırakıldı

AYDIN, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda Baysal İnşaat Düzyurtspor\'a 2-0 yenilerek 3\'te 3 yapma şansını kaçıran ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Aydınspor 1923\'te üç futbolcu kadro dışı bırakıldı.

İkinci Başkan Özgür Kızıl, kaleci Ulaş Güler, orta saha Tuncay Kılıç ve sağ bek Ramazan Karaca’nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kızıl, \"Aydınspor 1923 büyük bir kulüp. Bu camianın ve formanın ağırlığını tüm futbolcularımız taşımalı. Bunu saha içinde ve dışındaki davranışları ile göstermeli\" diye konuştu.