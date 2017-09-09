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Spor

Aydınspor 1923'te son gün müjdesi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta sezona Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor deplasmanındaki 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Aydınspor 1923, son gün transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kattığı 17 futbolcuya lisans çıkartarak rahatladı

09 Eylül 2017 16:34

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup\'ta sezona Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor deplasmanındaki 3-0\'lık mağlubiyetle başlayan Aydınspor 1923, son gün transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kattığı 17 futbolcuya lisans çıkartarak rahatladı.
Yasak engelini aşmak için uzun süredir çaba harcayan siyah beyazlılar, verilen destekle transferin son gününde alacaklı eski futbolcu ve teknik adamlarına 1 milyon 600 bin TL ödeme yaptı. Aydınspor 1923, ödemenin ardından dün saat 18.00\'den sonra yeni transferleri Tuncay Kılıç, Hakan Doğan, Doğancan Koca, Tuncay Ömdel, Osman Berk Kınlı, Murat Karabatak, Mikail Albayrak, Burakcan Sağlam, Uğur Çelik, Habip Uzun, Ramazan Karaca, Artun Kütünkçü, Abdulkadir Oktay, Mesut Uzun, Ceyhun Yelkenci, Ömer Serbest ve İzzet Çelik\'in lisanslarını çıkarttı.

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