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Spor

Aydınspor 1923'te İncedal umutlu

AYDIN, (DHA) TFF 3

22 Kasım 2017 15:13

AYDIN, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta son 3 maçından da 1-1 beraberlikle ayrılan Aydınspor 1923\'ün teknik direktörü Yavuz İncedal, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.
Alınan her puanı kazanç olarak değerlendiren İncedal, \"Elbette gönül ister ki karşılaşmalarımızdan 3 puanla ayrılalım. Ancak 1 puanı da küçümseyemem. En azından yenilmemeyi öğrendik\" dedi. İncedal, devre arasına kadar 4 maça daha çıkacaklarını hatırlatarak, \"İlk yarıyı düşme potasının uzağında bitirmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Bu hafta düşme hattında yer alan Ankara Demirspor\'a konuk olacağız, kazanıp çıkış yakalayacağız\" diye konuştu.

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