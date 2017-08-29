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Spor

Aydınspor 1923'te ikiz futbolculara dayak iddiası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün geçen ay yapılan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayıp daha sonra kongrede mevcut Başkan Hidayet Türen'i destekleyen Hüsamettin Artan'ın siyah beyazlı ekipte oy

29 Ağustos 2017 15:28

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923\'ün geçen ay yapılan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayıp daha sonra kongrede mevcut Başkan Hidayet Türen\'i destekleyen Hüsamettin Artan\'ın siyah beyazlı ekipte oynayan oğlu Yavuz Artan\'ın, antrenmanda tartıştığı takım arkadaşları ikiz kardeşler Yusuf ve Emre Yıldırım\'ı dövdüğü iddia edildi.
Transfer yasağı yüzünden takviye yapamayan ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sezona başlayan Aydınspor 1923\'ün dün külüp tesislerinde yapılan antrenmanında Hüsamettin Artan\'ın 16 yaşındaki oğlu Yavuz Artan, takımda birlikte forma giydiği ikiz futbolcular 18 yaşındaki Yusuf ve Emre Yıldırım\'la bir pozisyon sonrası tartıştı. Tartışma, diğer oyuncuların araya girmesiyle büyümeden önlendi.
Ancak antrenman bitiminde tesislerden ayrılan Yavuz Artan, daha sonra bir grup arkadaşıyla dönüp, yemekhanede yemek yiyen Yıldırım kardeşlere saldırdı. Saldırganların tekme ve yumruklarına hedef olan Yusuf ve Emre Yıldırım\'ı grubun elinden diğer futbolcular ve tesis personeli kurtardı. Olayın ardından tesislere gelen polislere saldırganlardan şikayetçi olduklarını söyleyen ikiz kardeşler, daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

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