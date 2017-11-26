Aydınspor 1923'e maç öncesi icra şoku

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda Ankara Adliyespor ile 1-1 berabere kalan Aydınspor 1923, karşılaşma öncesi icra şokuyla karşılaştı.

Maç öncesi borçlular icra memurlarını Ostim Stadı\'na gönderip formalara el koymak istedi. Ancak Başkan Özgül Kızıl ve yöneticiler paraları yatırıp formaların alınmasına engel oldu ve Aydınspor 1923 takımı sahaya son anda çıkabildi. Özgül Kızıl yaptığı açıklamada kendilerine kumpas kurulduğunu söyledi.

Kızıl, \"Karşılaşmaya çıkmamamız için biz tezgah düzenlendi. Devletin icra memuru, mesai saati gözetmeksizin maçtan 1 saat önce stada gelerek takımın maça çıkacağı formalarına icra işlemi yapmak istedi. Aydınspor 1923 kulübünü bu muameleye maruz bırakan eski futbolcu Reşo Akın ve işbirlikçilerini kınıyorum. Bu şartlar altında bize puan kazandıran futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Kimsenin bizi yıkmaya gücü yetmeyecek\" dedi.