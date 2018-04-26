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Spor

Aydınspor 1923'e ligde kalma primi

AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 hafta öncesi kurtuluş hattının 4 puan gerisinde bulunan Aydınspor 1923'te yönetim ligde kalma primini futbolcu başına 20 bin TL olarak belirledi

26 Nisan 2018 14:43

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 2 hafta öncesi kurtuluş hattının 4 puan gerisinde bulunan Aydınspor 1923\'te yönetim ligde kalma primini futbolcu başına 20 bin TL olarak belirledi. Üst üste ikinci sezon küme düşerek amatör lige gerilemenin eşiğine kadar gelen siyah-beyazlılarda Başkan Özgür Kızıl, \"Son düdüğe kadar savaşıp 6 puan toplayarak Osmaniyespor\'un kaybetmesini bekleyeceğiz\" dedi.
Grupta pazar günü şampiyonluğu garantilemeye çalışan Utaş Uşakspor\'u konuk edecek Aydın temsilcisinin kazanması durumunda bile rakiplerin alacağı sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor. Umutları çok azalan Aydınspor 1923, Uşak\'tan puan alamazsa ise kesin olarak düşecek.

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