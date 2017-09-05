T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydınspor 1923, transfer yasağını kaldırmak için çabalıyor

AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Aydınspor 1923'te transfer yasağını kaldırmak için çabalayan yönetimin sorunu çözmek üzere olduğu öğrenildi

05 Eylül 2017 17:41

AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup temsilcilerinden Aydınspor 1923\'te transfer yasağını kaldırmak için çabalayan yönetimin sorunu çözmek üzere olduğu öğrenildi.
Yaklaşık 1.5 milyon TL borç için alacaklılarla tek tek görüşen yönetimin bir iki gün içinde transfer yasağını kaldırarak prensip anlaşmasına vardığı oyuncularla sözleşme imzalayacağı belirtildi.
10-12 futbolcunun bir süredir antrenmanlara çıktığını ancak yasak kalkmadığı için imza atamadığını belirten teknik direktör Yavuz İncedal, \"Cuma gününe kadar bu işin biteceğine inanıyorum\" dedi.
Prensip anlaşmasına vardıkları futbolcuların sezon başı hazırlık kampı görmedikleri için tam anlamıyla hazır olmadıklarını hatırlatan teknik adam, \"Ani ve aşırı yüklemeden kaynaklanacak sakatlık sorunlarını dikkate alarak oyuncuları kademeli olarak lige hazırlıyoruz. Bu gerçeği dikkate alarak camiadan ve taraftarlardan devre arasına kadar sabır bekliyorum. Futbolseverlere gerçek Aydınspor 1923\'ü ikinci yarıda izleteceğiz. Aydınspor 1923 köklü, büyük ve güçlü bir camia. Yaşanan tüm bu zorlukları el ele vererek, hep birlikte aşacağız\" dedi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHALigAydınsporYaklaşıkTLYavuzPrensipBuYaşanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24