Aydınspor 1923, transfer yasağını kaldırmak için çabalıyor

AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup temsilcilerinden Aydınspor 1923\'te transfer yasağını kaldırmak için çabalayan yönetimin sorunu çözmek üzere olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1.5 milyon TL borç için alacaklılarla tek tek görüşen yönetimin bir iki gün içinde transfer yasağını kaldırarak prensip anlaşmasına vardığı oyuncularla sözleşme imzalayacağı belirtildi.

10-12 futbolcunun bir süredir antrenmanlara çıktığını ancak yasak kalkmadığı için imza atamadığını belirten teknik direktör Yavuz İncedal, \"Cuma gününe kadar bu işin biteceğine inanıyorum\" dedi.

Prensip anlaşmasına vardıkları futbolcuların sezon başı hazırlık kampı görmedikleri için tam anlamıyla hazır olmadıklarını hatırlatan teknik adam, \"Ani ve aşırı yüklemeden kaynaklanacak sakatlık sorunlarını dikkate alarak oyuncuları kademeli olarak lige hazırlıyoruz. Bu gerçeği dikkate alarak camiadan ve taraftarlardan devre arasına kadar sabır bekliyorum. Futbolseverlere gerçek Aydınspor 1923\'ü ikinci yarıda izleteceğiz. Aydınspor 1923 köklü, büyük ve güçlü bir camia. Yaşanan tüm bu zorlukları el ele vererek, hep birlikte aşacağız\" dedi.



