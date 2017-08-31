Aydınspor 1923 transfer yasağını kaldırdı

AYDIN, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup\'ta sezona yenilgiyle başlayan ve maddi olarak zor günler geçiren Aydınspor 1923\'te transfer yasağı kalktı.

Siyah beyazlı yönetim uzun uğraşlar sonucu transfer tahtasını açarken, Başkan Hidayet Türen geçmiş dönemlerden alacaklı olar eski futbolcuların ve teknik ekibi büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. Yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada, \"Yönetimimizin maddi ve manevi çabaları ve geçmiş sezonlardaki futbolcularımızdan Erdi Bakırcı, Mehmet Uğur Tülümen, Mustafa Şen, Bayram Çetin, Şamil Ünal, Mehmet Bektaş, Kerem Çağatay, Devrim Aksongur, Nezir Özer, Ahmet Yapıcı, Sezer Sezgin, Gökhan Sinanoğlu, Hasan Erbey, Serdar Karaduman, Samet Yeniceli, Ramazan Karaca, Saffet Gurur Yazar, Reşo Akın ile antrenörlerden Halit Karadeniz ve Osman Hayrettin Tabak\'ın katkılarıyla transfer yasağı kaldırılmıştır. Herkese emekleri için teşekkür ederiz\" ifadelerine yer verildi.