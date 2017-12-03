Aydınspor 1923-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Mustafa Çavuş (xx), Hamdi Tontu (xx)

AYDINSPOR 1923: Timur (x)- Ramazan (xx) (Dk. 63 Hasan (x), Ceyhun (xx), İsmail (xx), Osman (x), Mesut (xx) (Dk. 77 Tuncay Kılınç), Habib (x), Serkan (x), Ömer (x), Mikail (xx), Yusuf (x) (Dk. 46 Tuncay Öndel x)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR; Hasan (xxx)- Hakan Akbaş (xxx), Dursun (xx) (Dk. 85 Serkan), Anıl (xx), Hakan Akman (xx) (Dk. 69 Hayrullah x), Umut (xxx) (Dk. 75 Salih x), Mehmet (xx), Fatih (xx), Göksel (xx), Gökhan (xxx) Sefa (xx)

GOLLER: Dk. 37 Hakan Akbaş, Dk. 54 (Penaltı) Umut (Sultanbeyli Bld)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Ramazan, Osman, Serkan (Aydınspor 1923), Sefa (Sultanbeyli Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 4 haftayı beraberlikle kapatan Aydınspor 1923 evinde Sultanbeyli Belediyespor\'a 2-0 mağlup oldu. Aydınspor 1923\'ü yıkan goller 37\'nci dakikada Hakan Akbaş ve 547üncü dakikada Umut\'tan geldi. Bu sonuçla 15 puanda kalan siyah-beyazlılar düşme hattına bir adım daha yaklaştı. Sultanbeyli ise 21 puana yükselip, Play-Off umutlarını tazeledi.

2\'nci dakikada Aydınspor 1923 gole çok yaklaştı. Ceyhun\'un sert şutunda top yan direkten döndü.

37\'nci dakikada konuk Sultanbeyli öne geçti. Dursan\'ın ortasında Hakan Akbaş\'ın vuruşu filelere gitti: 0-1.

54\'üncü dakikada Sultanbeyli farkı 2\'ye çıkardı. Ceyhun\'un ceza sahasında Umut\'u düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut fileleri havalandırdı: 0-2.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Sultanbeyli Belediyespor\'un oldu.

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