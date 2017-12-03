T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydınspor 1923-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) STAT: Adnan Menderes  HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Mustafa Çavuş (xx), Hamdi Tontu (xx)  AYDINSPOR 1923: Timur (x)- Ramazan (xx) (Dk

03 Aralık 2017 19:14

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
STAT: Adnan Menderes 
HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Mustafa Çavuş (xx), Hamdi Tontu (xx) 
AYDINSPOR 1923: Timur (x)- Ramazan (xx) (Dk. 63 Hasan (x), Ceyhun (xx), İsmail (xx), Osman (x), Mesut (xx) (Dk. 77 Tuncay Kılınç), Habib (x), Serkan (x), Ömer (x), Mikail (xx), Yusuf (x) (Dk. 46 Tuncay Öndel x)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR; Hasan (xxx)- Hakan Akbaş (xxx), Dursun (xx) (Dk. 85 Serkan), Anıl (xx), Hakan Akman (xx) (Dk. 69 Hayrullah x), Umut (xxx) (Dk. 75 Salih x), Mehmet (xx), Fatih (xx), Göksel (xx), Gökhan (xxx) Sefa (xx)
GOLLER: Dk. 37 Hakan Akbaş, Dk. 54 (Penaltı) Umut (Sultanbeyli Bld)
SARI KARTLAR: Ceyhun, Ramazan, Osman, Serkan (Aydınspor 1923), Sefa (Sultanbeyli Bld) 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 4 haftayı beraberlikle kapatan Aydınspor 1923 evinde Sultanbeyli Belediyespor\'a 2-0 mağlup oldu. Aydınspor 1923\'ü yıkan goller 37\'nci dakikada Hakan Akbaş ve 547üncü dakikada Umut\'tan geldi. Bu sonuçla 15 puanda kalan siyah-beyazlılar düşme hattına bir adım daha yaklaştı. Sultanbeyli ise 21 puana yükselip, Play-Off umutlarını tazeledi.
2\'nci dakikada Aydınspor 1923 gole çok yaklaştı. Ceyhun\'un sert şutunda top yan direkten döndü. 
37\'nci dakikada konuk Sultanbeyli öne geçti. Dursan\'ın ortasında Hakan Akbaş\'ın vuruşu filelere gitti: 0-1.
54\'üncü dakikada Sultanbeyli farkı 2\'ye çıkardı. Ceyhun\'un ceza sahasında Umut\'u düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut fileleri havalandırdı: 0-2.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Sultanbeyli Belediyespor\'un oldu. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA STAT Adnan Menderes  HAKEMLER Onur BingölMustafaHamdi TontuTimurRamazanDkHasanCeyhunOsmanMesutTuncay Kılınç HabibSerkanMikailYusufTuncayBELEDİYESPOR; HasanHakan AkbaşDursunSerkan Anıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24