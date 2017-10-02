Aydınspor 1923 puana sevindi

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Payasspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek 5 puana yükselen Aydınspor 1923, düşme hattından kurtulamazken teknik direktör Yavuz İncedal, aldıkları beraberliğin önemli olduğunu dile getirdi.

Deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu anlatan İncedal, \"İlk 15 dakikada 2 net fırsat kaçırdık. 60. dakikadan sonra rakip baskısını artırdı ama iyi direndik. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Son anda kurulan bir takımız ve 3-4 hafta sonra daha iyi olacağız. Biraz sabır istiyoruz\" diye konuştu.