T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydınspor 1923 puana sevindi

AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Payasspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek 5 puana yükselen Aydınspor 1923, düşme hattından kurtulamazken teknik direktör Yavuz İncedal, aldıkları beraberliğin önemli olduğunu dile getirdi

02 Ekim 2017 15:37

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Payasspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek 5 puana yükselen Aydınspor 1923, düşme hattından kurtulamazken teknik direktör Yavuz İncedal, aldıkları beraberliğin önemli olduğunu dile getirdi.
Deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu anlatan İncedal, \"İlk 15 dakikada 2 net fırsat kaçırdık. 60. dakikadan sonra rakip baskısını artırdı ama iyi direndik. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Son anda kurulan bir takımız ve 3-4 hafta sonra daha iyi olacağız. Biraz sabır istiyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHAPayassporAydınsporYavuzDeplasmandaHerSonBiraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24