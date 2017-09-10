Aydınspor 1923-Osmaniyespor: 1-1

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Soner Akgün (xx), Servet Bozkurt (xx)

AYDINSPOR 1923: Ulaş (xx)- Ramazan (xx), Uğur (xx), İsmail (xx), Habib (xxx), Tuncay Öndel (xxx), Serkan (xx), Artun (xx) (Dk. 83 Ceyhun), Ömer (xx), Mikail (xx) (Dk. 86 Emre Akbulut), Tuncay Kılıç (x) (Dk. 60 Doğancan x)

OSMANİYESPOR: Süleyman (xx)- Hüseyin (x), Kadir (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 83 Ozan), Emrah (xx), Selim (xx) (Dk. 74 Abdulkerim xxx), İlyas (xxx), Soner (xx), Burak (xx), Enis (x) (Dk. 62 Tufan x), Ahmet (xx)

GOLLER: Dk.90 Abdulkerim (Osmaniyespor), Dk.90+1 Habip (Aydınspor)

SARI KARTLAR: İsmail, Artun, Mikail (Aydınspor), Abdulkerim (Osmaniyespor)

ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup\'ta sezona Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor\'a 3-0\'lık mağlubiyetle başlayan Aydınspor 1923, evinde Osmaniyespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısını 0-0 sona eren maçta goller son anlarda geldi. Konuk Osmaniyespor 90\'ıncı dakikada Abdulkerim\'in golüyle öne geçerken, Aydınspor 90+1\'de Habib\'le puanı kaptı.

15\'inci dakikada Selim\'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Aydınspor 1923 kalecisi Ulaş gole izin vermedi.

58\'inci dakikada Hüseyin\'in pasıyla suluşan Emrah uygun durumda topu dışarı attı.

90\'ıncı dakikada konuk Osmaniyespor golü buldu. Kaleci Ulaş ile karşı karşıya kalan Abdulkerim plase bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.

90+1\'de Aydınspor 1923 Habib ile beraberliği sağladı: 1-1.

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