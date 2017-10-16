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Spor

Aydınspor 1923 nefes aldı

AYDIN,(DHA) - TFF 3

16 Ekim 2017 17:46

AYDIN,(DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup\'ta deplasmanda Elaziz Belediyespor\'u 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Aydınspor 1923\'te yüzler gülüyor. 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran siyah-beyazlılar 8 haftada 8 puan toplarken, bu galibiyete rağmen düşme hattından çıkamadı. Teknik direktör Yavuz İncedal, \"Sezon başındaki sıkıntılar nedeniyle toparlanma sürecimizin 10. haftayı bulabileceğini söylemiştim. Bu 3 puan hepimize moral oldu. Galibeyet serisi yakalamak istiyoruz\" dedi. Aydınspor\'un şimdiye kadar attığı 3 golün altına imzasını atan forvet Habib, Osmaniyespor filelerini 90+2. dakikada, Arsinspor ağlarını ise 80. dakikada sarsmıştı.

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