Aydınspor 1923-Kacabey Birlikspor: 1-0

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Muhammed Yıldız (xx), Yakup Keçeci (xx)

AYDINSPOR 1923: Engin (xxx) - Ramazan (xx), Ceyhun (xxx), İsmail (xx), Serkan (xx) (Dk. 70 Emre Akbulut), Yusuf (x) (Dk. 60 Mikail xxx), Habib (xx), Tuncay (xxx) (Dk. 90 Doğancan), Emre Yıldırım (xxx), Ömer (xx), Artun (xxx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (x) - Ömer Faruk (x) (Dk. 76 Oğuzhan x), Samet (xx), İmam (x), Sedat (x), Aziz (xx), İlyas Yılmazer (xx), Bünyamin (x) (Dk. 34 Uğur x), Zafer (x) (Dk. 66 Çağrı x), İlyas Akan (x), Yusuf (xx)

GOL: Dk. 72 Mikail (Aydınspor 1923)

SARI KARTLAR: Oğuzhan (Karacabey Birlikspor) - Habib (Aydınspor 1923)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Aydınspor 1923, konuk ettiği Karacabey Birlikspor\'u tek golle geçerek 8 maçlık galibiyet hasretine son vererek, umutlarını kalan haftalara taşıdı. Bu sonuçla puanını 27 yapan ev sahibi elip 16\'ncı sıraya yükseldi. Aydınspor 1923\'ün düşme hattının üzerinde yer alan Osmaniyespor\'la arasında 3 puan fark kaldı.

13\'üncü dakikada Aydınsporlu Tuncay\'ın kullandığı serbest vuruşta Karacabey kalecisi Mert topu son anda yumrukladı.

24\'üncü dakikada Artun\'un pasına hareketlenen Ceyhun\'un şutunu kaleci Mert bir kez daha çeldi.

29\'uncu dakikada Bünyamin\'in sol çaprazdan çektiği sert şutta Aydınspor 1923 kalecisi Engin gole izin vermedi.

50\'nci dakikada Kacaracabeyli Sedat\'ın ceza sahasından çektiği şuta meşin yuvarlak üst direkte patladı.

72\'nci dakikada Aydınspor 1923 öne geçti. Ceyhun\'un pasıyla Karacabey ceza sahasına giren Mikail düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi ekip oldu.