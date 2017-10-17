T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydınspor 1923 kabustan uyandı

AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elaziz Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Aydınspor 1923 aldığı galibiyetle hem çıkışa geçti hem de 247 gün sonra gurbette 3 puan sevinci yaşadı

17 Ekim 2017 14:31

AYDIN, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Elaziz Belediyespor\'u deplasmanda 1-0 yenen Aydınspor 1923 aldığı galibiyetle hem çıkışa geçti hem de 247 gün sonra gurbette 3 puan sevinci yaşadı.
Lige mali sıkıntılarla başlayan ve düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923, en son 12 Şubat\'ta Kırklarelispor\'u dış sahada 1-0 mağlup etmişti. Deplasman fobisine son veren ve ligde de 4 hafta sonra kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Yavuz İncedal, seri galibiyetlere başlayacaklarını söyledi. Bir an önce ateş hattından çıkacaklarını ifade eden İncedal, \"Cumartesi günü evimizde Cizrespor engelini de aşacağız. Üzerimizdeki baskıyı kırdık, takımın özgüveni yerine geldi\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHA TFFLigGrup Elaziz BelediyesporAydınsporLigeKırklarelisporDeplasmanYavuzBirCizrespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24