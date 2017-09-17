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Spor

Aydınspor 1923 hayata döndü

  AYDIN, (DHA) ÜÇÜNCÜ Lig 3

17 Eylül 2017 16:30

 

AYDIN, (DHA)

ÜÇÜNCÜ Lig 3. Grup\'ta transfer yasağını kaldırıp yeni futbolcularına lisans çıkardıktan sonra Arsinspor\'u sahasında 1-0 yenip ilk galibiyetini alan Aydınspor 1923 kendine geldi. Başkan Hidayet Türen sezona sıkıntılarla başladıklarını ancak bu galibiyetle toparlanma sürecine gireceklerini söyledi. Takımın performansının daha iyi olacağını ifade eden Türen, \"Taraftarımıza ilk galibiyet mutluluğunu yaşattık. Herkesi tebrik ediyorum. Kazandığımız 3 puan bize büyük moral verdi. Önümüzdeki haftalarda hem daha iyi futbol oynayacağız hem de kazanmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Tarsus İdman Yurdu\'na konuk olacak. 

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