Aydınspor 1923-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 0-0

Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Emre Altun (xx), Hüseyin Okyatmaz (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)

AYDINSPOR 1923: Engin (xx) - Ramazan (xx) (Dk. 75 Emre Yıldırım x), Ceyhun (x), İsmail (xx), Osman (x), Habib (x), Emre Akbulut (xx) (Dk. 55 Yusuf x), Serkan (x), Ömer (x), Mikail (xx), Tuncay (xx) (Dk. 63 Canberk x)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xx) - Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Sami (xx) (Dk. 89 Raif), Nurullah (x) (Dk. 59 Yücel x), Hakan (xx), Necati (xx) (Dk. 59 Serkan x), Emre (xx), Taha (xx), Samet (xx)

SARI KARTLAR: Serkan (Aydınspor 1923), Miraç (Düzyurtspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta 27\'nci hafta mücadelesinde Aydınspor 1923, evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor\'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Bu skorla galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen düşme hattındaki Aydın temsilcisi 24, konuk takım ise 34 puana yükseldi. Maçı yaklaşık 500 kişi izledi.

15\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Aydınsporlu Habib, uzak mesafeden kaleyi yokladı, kaleci Ogün topu kornere çeldi.

27\'nci dakikada gelişen Aydınspor 1923 atağında Emre Akbulut müsait pozisyonda topu auta attı.

54\'üncü dakikada Habib\'in sağdan ortasında ceza sahasında Tuncay vurdu, kaleci Ogün meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

80\'inci dakikada ev sahibi ekipte sol kanattan topla ilerleyen Yusuf\'un aşırtma vuruşunda kalecinin üzerinden geçen top az farkla dışarı gitti.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.