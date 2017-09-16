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Spor

Aydınspor 1923-Arsinspor: 1-0

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)    STAT: Adnan Menderes  HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Murat Güçlü (xx), Selim Konukçu (xx)  AYDINSPOR 1923: Ulaş (xx) - Ramazan (xxx), Ceyhun (xx) (Dk

16 Eylül 2017 21:53

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) 
 
STAT: Adnan Menderes 
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Murat Güçlü (xx), Selim Konukçu (xx) 
AYDINSPOR 1923: Ulaş (xx) - Ramazan (xxx), Ceyhun (xx) (Dk. 66 Mesut xx), Uğur (xx), İsmail (xx), Habib (xxx), Tuncay Öndel (xx) (Dk. 73 Hakan x), Serkan (xx), Ömer (xx), Mikail (xxx) Tuncay Kılınç (x) (Dk. 32 Doğancan x)
ARSİNSPOR: Ethem (xx) - Ahmet (xx), Mücahit (x), Adem (xx), Enes (x), Miraç (xx), Emrah (xx) (Dk. 46 Caner x), Recep (xx) (Dk. 55 Serkan x), Hami (xx),  Özgür (x) (Dk. 70 Batuhan x), Şefik (xx)
GOLLER: Dk 80 (Pen.) Habib (Aydınspor)
SARI KARTLAR: Ramazan, Mesut (Aydınspor), Ahmet (Arsinspor)
 

ÜÇÜNCÜ Lig 3. Grup\'ta transfer yasağını son anda kaldırıp, güçlükle kadrosunu oluşturan Aydınspor 1923, üçüncü hafta karşılaşmasında şampiyonluk hesapları yapan Arsinspor\'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Habib\'in 80. dakikada attığı golle sevinen siyah-beyazlı ekip bu sonuçla puanını 4\'e çıkarırken, Arsinspor 4 puanda kaldı. 
İlk devresi kısır bir mücadeleye sahne olan maçta birinci yarının tek net pozisyonu 18. dakikada gelişti. Bu dakikada Serkan\'ın pasında kaleci Ethem\'le karşı karşıya kalan Tuncay Kılınç topu dışarı attı.
68. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Mesut\'un ortasında topla buluşan Mikail\'in şutu kaleci Ethem\'de kaldı.
80. dakikada Aydınspor 1923 golü buldu. Bu dakikada Arsinsporlu Adem\'in ceza alanında topa elle müdahalesini hakem penaltıyla cezalandırdı. Atışı kullanan Habib topu kaleci Ethem\'in sağından ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol maçın da skorunu belirledi.

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