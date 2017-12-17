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Spor

Aydınspor 1923 - Tekirdağspor: 3-1

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)   STAT: Adnan Menderes  HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Harun Reşit Güngör (xx), Barış Akdağ (xx)  AYDINSPOR 1923: Ulaş (xxx) - Ramazan (xx) (Dk

17 Aralık 2017 18:58

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
 
STAT: Adnan Menderes 
HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Harun Reşit Güngör (xx), Barış Akdağ (xx) 
AYDINSPOR 1923: Ulaş (xxx) - Ramazan (xx) (Dk. 71 Artun xx), Ceyhun (xxx), İsmail (xxx), Osman (xxx), Mesut (xx), Habib (xxx) (Dk. 78 Yusuf xx), Emre (xx), Serkan (xxx), Ömer (xxx), Mikail (xxxx) (Dk. 84 Hasan)
TEKİRDAĞSPOR: Onur (x) - Samet (xx), Taha (x), İbrahim (x), Aykut (xx), Ünal (xx), Berk (x) (Dk. 62 Muhammed x), Yunus (x) (Dk. 46 Emre Alan x), Yasin (xx), Nurullah (xx) (Dk. 72 Emre Kars x), Vedat (xx)
GOLLER: Dk. 58 ve 77 Mikail, Dk. 75 Osman (Aydınspor 1923), Dk. 88 Muhammed (Tekirdağspor)
SARI KARTLAR: Habib, Osman (Aydınspor 1923)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta 7 haftadır galibiyete hasret kalan Aydınspor 1923, ilk yarının son maçında Tekirdağspor\'u evinde 3-1 yendi. Adnan Menderes Stadı\'nda oynanan maçta siyah-beyazlıların gollerini 58 ve 77\'nci dakikalarda Mikail ile 75\'inci dakikada Osman attı. Konuk takımın tek sayısı ise 88\'inci dakikada Muhammed\'ten geldi. Teknik Direktör Akif Başaran yönetiminde çıktığı ikinci maçta galibiyetle tanışan Aydın, bu sonuçla devreyi 18 puanla 12\'nci sırada tamamlayıp nefes aldı. Tekirdağspor ise 15 puanla düşme hattında kaldı.
23\'üncü dakikada Aydınspor 1923 atağında ceza sahası dışından Osman\'ın vuruşunda top üstten auta çıktı. 
24\'üncü dakikada Aydınspor 1923\'te Mesut\'un kullandığı serbest vuruşta topa kale önünde İsmail dokunamadı. 
34\'üncü dakikada Tekirdağspor\'un atağında Nurullah uzaktan kaleye şutladı kaleci Ulaş gole izin vermedi. 
35\'te Aydınspor 1923 ceza sahası içinde Habib\'in verdiği pasta Mesut vurdu, kaleci Onur topu kornere çeldi. 
İlk yarı 0-0 sona erdi.
58\'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Osman\'ın soldan ortasında topla buluşan Mikail sert vurdu: 1-0.
75\'inci dakikada Osman\'ın attığı golle farkı 2\'ye çıkardı: 2-0.  
77\'nci dakikada Mikail, karşı karşıya pozisyonda kendisinin 2, takımının 3\'üncü golünü kaydetti: 3-0.
88\'inci dakikada gelişen Tekirdağspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed skoru belirledi: 3-1.

(FOTOĞRAFLI)

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