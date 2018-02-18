Aydınspor 1923 - Payasspor: 2-5

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx) Selim Şanlıer (xx), Sefa Özcan (xx)

AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) (Dk. 46 Engin x) - Ceyhun (x) (85 Artun), İsmail (x), Osman (xx), Mesut (xx), Habib (xx), Emre (x), Serkan (x), Mikail (x), Tuncay (x) (73 Yusuf x), Çağlayan (x)

PAYASSPOR: Fatih (xx) - Onur (xx), Gökhan (xxxx), Murat Can (xx), Ömer (xxx), Deniz (xxx) (Dk. 65 Necmi xx), Zeki (xx) (Dk. 59 Çetin xx), İzzet (xxx) (Dk. 76 Abdulsamet xx), Aykut (xx), Tevfik (xxx), Fatih Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 6, 18 ve 40 Gökhan, Dk. 45 (P) Deniz, Dk. 85 Tevfik (Payasspor), Dk. 11 Habib, Dk. 55 Mesut (Aydınspor 1923),

SARI KARTLAR: Tuncay (Aydınspor 1923), Onur, Murat Can (Payasspor)



TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Aydınspor 1923, art arda 3\'üncü yenilgisini evinde Payasspor\'dan farklı skorla alarak düşme hattına geriledi: 2-5. Konuk ekibin 6, 18 ve 40\'ıncı dakikalarda Gökhan, 45\'inci dakikada penaltıdan Deniz ile 85\'inci dakikada Tevfik\'le bulduğu gollere 11\'inci dakikada Habib ve 55\'inci dakikada Mesut\'la karşılık verebilen siyah-beyazlılar, 22 puanla düşme hattında kaldı.

6\'ncı dakikada Payasspor öne geçti. Orta sahadan atılan uzun topla ceza sahasında buluşan Gökhan, plase vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1.

11\'inci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aydınspor 1923\'lü Habib\'in ayaküstü vuruşu kalecinin sağından 90\'a gitti: 1-1.

18\'inci dakikada konuk ekip yeniden üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu kontrol eden Gökhan, karşı karşıya pozisyonda kaleci Ulaş\'ın sol tarafından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

40\'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Payasspor atağında Gökhan sol çaprazda topla buluştu, sert vuruşunda kendisinin ve Payasspor\'un 3. golünü kaydetti: 1-3.

45\'inci dakikada Emre cezası içerisinde Muratcan\'ı düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Deniz, topla kaleci Ulaş\'ı ters köşeye gönderdi: 1-4.

İlk yarı rakip takımın farklı üstünlüğü ile sona erdi.

55\'inci dakikada Aydınlı Mikail\'in sağdan ortasında Mesut, farkı 2\'ye düşürdü: 2-4.

85\'inci dakikada Payaslı Tevfik sağ kanattan ceza alanına girip skoru belirledi: 2-5.

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