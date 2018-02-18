T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydınspor 1923 - Payasspor: 2-5

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)   STAT: Adnan Menderes  HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx) Selim Şanlıer (xx), Sefa Özcan (xx)  AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) (Dk

18 Şubat 2018 19:40

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
 
STAT: Adnan Menderes 
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx) Selim Şanlıer (xx), Sefa Özcan (xx) 
AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) (Dk. 46 Engin x) - Ceyhun (x) (85 Artun), İsmail (x), Osman (xx), Mesut (xx), Habib (xx), Emre (x), Serkan (x), Mikail (x), Tuncay (x) (73 Yusuf x), Çağlayan (x) 
PAYASSPOR: Fatih (xx) - Onur (xx), Gökhan (xxxx), Murat Can (xx), Ömer (xxx), Deniz (xxx) (Dk. 65 Necmi xx), Zeki (xx) (Dk. 59 Çetin xx), İzzet (xxx) (Dk. 76 Abdulsamet xx), Aykut (xx), Tevfik (xxx), Fatih Mustafa (xx)
GOLLER: Dk. 6, 18 ve 40 Gökhan, Dk. 45 (P) Deniz, Dk. 85 Tevfik (Payasspor), Dk. 11 Habib, Dk. 55 Mesut (Aydınspor 1923), 
SARI KARTLAR: Tuncay (Aydınspor 1923), Onur, Murat Can (Payasspor)
 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Aydınspor 1923, art arda 3\'üncü yenilgisini evinde Payasspor\'dan farklı skorla alarak düşme hattına geriledi: 2-5. Konuk ekibin 6, 18 ve 40\'ıncı dakikalarda Gökhan, 45\'inci dakikada penaltıdan Deniz ile 85\'inci dakikada Tevfik\'le bulduğu gollere 11\'inci dakikada Habib ve 55\'inci dakikada Mesut\'la karşılık verebilen siyah-beyazlılar, 22 puanla düşme hattında kaldı.

6\'ncı dakikada Payasspor öne geçti. Orta sahadan atılan uzun topla ceza sahasında buluşan  Gökhan, plase vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1.
11\'inci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aydınspor 1923\'lü Habib\'in ayaküstü vuruşu kalecinin sağından 90\'a gitti: 1-1.
18\'inci dakikada konuk ekip yeniden üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu kontrol eden Gökhan, karşı karşıya pozisyonda kaleci Ulaş\'ın sol tarafından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
40\'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Payasspor atağında Gökhan sol çaprazda topla buluştu, sert vuruşunda kendisinin ve Payasspor\'un 3. golünü kaydetti: 1-3.
45\'inci dakikada Emre cezası içerisinde Muratcan\'ı düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Deniz, topla kaleci Ulaş\'ı ters köşeye gönderdi: 1-4.
İlk yarı rakip takımın farklı üstünlüğü ile sona erdi.
55\'inci dakikada Aydınlı Mikail\'in sağdan ortasında Mesut, farkı 2\'ye düşürdü: 2-4.
85\'inci dakikada Payaslı Tevfik sağ kanattan ceza alanına girip skoru belirledi: 2-5.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA   STAT Adnan Menderes  HAKEMLER Adnan Deniz KayatepeSelimSefaUlaşDkEnginCeyhunArtunOsmanMesutHabibEmreSerkanMikailTuncayYusufFatihOnurGökhanMurat CanDenizNecmiZekiAbdulsamet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24