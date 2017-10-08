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Spor

Aydınspor 1923 - Çorum Belediyespor: 0-2

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) STAT: Adnan Menderes  HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx) Vedat  Demir (xx), Emrah Akkaya (xx)  AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) - Ramazan (xx), Uğur (x), İsmail (x), Osman (xx), Mesut (xx), Habib (x), Tuncay Öndel (x) (Dk

08 Ekim 2017 20:57

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes 
HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx) Vedat  Demir (xx), Emrah Akkaya (xx) 
AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) - Ramazan (xx), Uğur (x), İsmail (x), Osman (xx), Mesut (xx), Habib (x), Tuncay Öndel (x) (Dk. 81 Yusuf x), Serkan (x) (Dk. 33 İzzet x), Ömer (xx), Mikail (x) (Dk. 53 Artun x)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx) - Emre (xx) (Dk. 69 Selim Dilli x), Yakup (xxx), Mert (x), Doğan Can (xxx) (Dk. 84 Murat Hacıoğlu), Abuzer (xxx), Abdullah (xx), Özgür (xx), Yasin (xx), Selim Uzun (xx)  Tevfik  (xx)
GOLLER: Dk. 26 Doğan Can, Dk. 79 Yakup (Çorum Bld)
SARI KARTLAR: Mesut, Uğur (Aydınspor 1923), Rasim, Özgür (Çorum Bld)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 50 İsmail (Aydınspor 1923), Dk. 71 Mert (Çorum Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Aydınspor 1923, 7\'inci haftada 4\'üncü yenilgisini evinde Çorum Belediyespor\'dan aldı, düşme hattında kaldı. Adnan Menderes Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 26\'ncı dakikada Doğan Can ve 79\'uncu dakikada Yakup attı. Ev sahibinde 50\'nci dakikada İsmail, konuk ekipte 71\'inci dakikada Mert, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
17\'nci dakikada Aydınlı Serkan\'ın soldan ortasında Tuncay Öndel\'in şutu az farkla dışarı gitti. 
20\'nci dakikada Çorum Belediyespor\'un geliştirdiği atakta Abuzer\'in vuruşunu kaleci Ulaş kornele çeldi.
26\'ncı Çorum Belediyespor öne geçti. Aydınspor 1923 defans oyuncusu Uğur topu ceza alanında ayağından kaçırınca Abuzer fırsatı kaçırmadı ve takımını deplasmanda öne geçiren golü attı: 0-1.
İlk yarı Çorum Belediyespor\'un 0-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
50\'nci dakikada Aydınspor 1923\'lü İsmail, rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
71\'inci dakikada bu kez Çorum 10 kişi kaldı. Aydınspor 1923\'lü Habib\'e ceza alanı dışında sert bir faul yapan Mert, kırmızı kart gördü.
79\'uncu dakikada fark 2\'ye çıktı. Çorum Belediyespor Yakup sağ çaqrazdan sert bir şutla kaleci Ulaş\'ı avladı: 0-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

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