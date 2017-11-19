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Spor

Aydınspor 1923 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)    STAT: Adnan Menderes  HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Mehmet Saldırener (xx), Soner Özçelik (xx)   AYDINSPOR 1923: Timur (xx) - Ceyhun (xx), İsmail (xx), Osman (x) (Dk

19 Kasım 2017 19:08

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) 
 
STAT: Adnan Menderes 
HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Mehmet Saldırener (xx), Soner Özçelik (xx) 
 AYDINSPOR 1923: Timur (xx) - Ceyhun (xx), İsmail (xx), Osman (x) (Dk. 80 Hakan), Habib (xxx), Emre (x), Serkan (xx), Ömer (xxx), Mikail (x), Yusuf (x) (Dk. 71 Tuncay Önder x), Tuncay Kılıç (xx) (Dk. 61 Artun x)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (xx) - Mert (x) (Dk. 60 Serdar xx), Deniz (xx) (Dk. 60 Fırat x), Mehmet (xxx) (Dk. 85 Anıl), Caner (x), Recep (x), Semih (xx), Pekin (xxx), Onur (x), Bülent (xx), Eray (xx)
GOLLER: Dk. 51 (Pen) Habib (Aydınspor 1923), Dk. 67 Mehmet (Büyükçekmece Tepecik)
SARI KARTLAR: Tuncay Kılıç, Serkan, Emre (Aydınspor 1923), Bülent (Büyükçekmece Tepecik)
 
TFF 3. Lig 3. Grup\'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Aydınspor 1923, üst üste 3\'üncü beraberliğini evinde Büyükçekmece Tepecikspor karşısında aldı: 1-1.
Aydın\'ın golünü 51. dakikada penaltıdan Habbi, Tepecikspor\'un gülünü ise 67. dakikada Mehmet kaydetti. Bu skorla siyah-beyazlı ekip 14, konuk takım 17 puana ulaştı.
6. dakikada Aydınspor 1923 atağında Emre Yıldırım soldan ortaladı, Habib\'in dönerek vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.
9. dakikada Tepecikspor atağında Mert\'in ortasına Pekin altı pas üzerinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.
Taraflar soyunması odasına 0-0 eşitlikle gitti.
51. dakikada Tepecikspor ceza alanına giren Tuncay\'ı Caner\'in düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Habib penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi: 1-0.
67. dakikada skora eşitlik geldi. Semih\'in ortasını iyi değerlendiren Mehmet, kafayla topu ağlaya yolladı: 1-1.
Bu dakikadan sonra iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca maç 1-1 sona erdi. 

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