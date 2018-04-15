Aydınspor 1923 - Ankara Adliyespor: 2-2

Maç içinde tribünde çıkan kavgayı da emniyet yatıştırdı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Salim Şanlıer (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx)

AYDINSPOR 1923: Engin (x) - Ramazan (x) (Dk. 59 Emre xx), Ceyhun (xx), İsmail (xx), Habib (xx), Emre (xxx), Serkan (xx), Artun (xx), Ömer (xxx), Osman Berk (x) (Dk. 46 Mikail xxx), Tuncay (x) (Dk. 79 Hasan xxx)

ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (x) - Metin (xxx), Mustafa Serkan (xx), Ali (xx) (Dk. 68 Kaan xx), Celal (xxx) (Dk. 84 Göksal), Salih (xx), Erol Can (x), Ferdi (xx), Gökhan (xxx), Deniz (xx), Okan (xx) (Dk. 59 Caner x)

GOLLER: Dk. 20 Celal, Dk. 90+4 Metin (Ankara Adliyespor), Dk. 80 Ceyhun, Dk. 88 Hasan (Aydınspor 1923)

SARI KARTLAR: Okan, Ali, Metin, Erol Can, Mustafa Serkan, Deniz (Ankara Adliyespor), Serkan, Mikail, İsmail, Engin (Aydınspor 1923)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 83 Ceyhun (Aydınspor 1923), Dk. 83 Onurcan (Ankara Adliyespor)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta düşme hattında yer alan Aydınspor 1923, evinde yenik durumdan gelip öne geçtiği maçta Ankara Adliyespor\'la son dakikada kalesinde gördüğü golle berabere kaldı: 2-2.

20. dakikada Celal\'in golüyle yenik duruma düşen Aydınspor, 80. dakikada Ceyhun ve 88. dakikada Hasan\'la öne geçti. 90+4. dakikada sahneye çıkan Metin skoru ilan etti. Aydın\'ın ilk golünün ardından çıkan kavgada golü atan Ceyhun ve konuk ekibin kalecisi Onurcan kırmızı kart gördü. Maç içinde tribünde çıkan kavgayı da emniyet yatıştırdı. Amatör kümenin eşiğine gelen siyah-beyazlı ekip, bu skorla son 3 maça 28 puanla kurtuluş hattının 4 puan gerisinde girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada konuk takım Ankara Adliyespor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza alanı dışında topla buluşan Celal, uzaktan sert vurdu, top kaleci Engin\'in üstünden filelere gitti: 0-1.

27. dakikada Aydınspor 1923 atağında Habib\'in ortasını Ceyhun kaleye şutladı, kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

İlk yarıda başka gol olmadı.

77. dakikada Hasan\'ın sol çaprazdan şutu az farkla auta çıktı.

80. dakikada skor eşitlendi. Ceyhun\'un ceza alanı dışından sert şutu kalecinin yanından ağlara gitti: 1-1.

Aydınsporlu futbolcular galibiyete sevinirken Adliyespor kalecisi Onurcan\'ın Ceyhun\'a vurması sonrası saha karıştı. Ceyhun ile Onurcan arasındaki kavgaya diğer oyuncular da karıştı. Hakem Selim Özgen, olay yatıştıktan sonra 83. dakikada iki futbolcuyu da kırmızı kartla oyundan attı.

88. dakikada Aydınspor öne geçti. Ceza sahası içinde Hasan, Serkan\'ın kafayla indirdiği topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+4. dakikada Adliyespor atağında Metin, takımının beraberlik golünü atarak skor belirledi: 2-2.