Aydınlık'tan Erdoğan'ın ses kayıtları çıktı

Aranan Aydınlık dergisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın işadamlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtları bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, son sayısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında yapıldığı öne sürülen telefon görüşmesinin kayıtlarını yayımlayan Aydınlık dergisinin bürosunda yapılan aramada, Erdoğan’ın bazı işadamlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının bulunduğu iddia edildi. Milliyet gazetesinin haberine göre, dün sabah erken saatlerden itibaren Aydınlık dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ile Ulusal TV kanalının İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya’nın evleri ve Aydınlık dergisinin merkezinde arama başlatıldı.



İstanbul’daki aramada, bazı dokümanlara ve çok sayıda CD’ye el kondu. CD’lerde, aralarında Başbakan Erdoğan’ın bazı işadamlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin de yer aldığı ses kayıtlarının olduğu belirtildi.





1999-2004 yıllarını kapsadığı ifade edilen telefon görüşmeleri ses kayıtlarının içinde, Erdoğan’ın danışmanı Cüneyd Zapsu’nun görüşmelerinin de yer aldığı ifade edildi. Zapsu’nun, görüşme yaptığı kişinin BM’nin eski Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro De Soto olduğu öğrenildi.

Kaynaklar, telefon görüşmelerinin yapıldığı dönemin, Ergenekon tutuklusu eski Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün aktif görev yaptığı dönemle örtüşmesine dikkati çekti.



Yanıtı savcıdan



Aydınlık dergisi ve Ulusal Kanal’ın aranması üzerine İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, şunları söyledi: “Erdoğan’a, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la Annan Planı referandumundan sonra yaptığı öne sürülen bir telefon konuşmasıyla ilgili soru sorduk. Sayın Erdoğan’dan cevap alamadık ama, Ergenekon savcılarından bir cevap aldık.