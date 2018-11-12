Aydınlık'ın iddiası: ABD'li heyet Türkiye'ye 'Petrolü İran'dan değil Barzani'den alın' dedi

Aydınlık gazetesi, ABD'li bir heyetin İran'a yönelik olarak yaptırım kararı almadan önce Türkiye'de bir heyetle görüştüğünü burada Türkiye’ye, "Petrolü İran’dan değil Barzani yönetiminden alın' önerisi yaptıkları iddia edildi.

Gazeteki haberde şu ifadeler yer aldı:

İran’a yönelik yaptırımların ikinci aşaması devreye girmeden önce Türkiye’ye gelen ABD üst düzey yönetici ve heyetlerin Türkiye’ye İran’dan petrol almamaları konusunda baskı yaptıkları öğrenildi. Türkiye’nin İran’dan petrol ve doğalgaz alma konusunda ısrar etmesi ve İran petrolünün Türkiye için avantajlı olduğunu belirtmesi üzerine Amerikalıların Türkiye’ye, “Petrolü İran’dan değil Irak’ta Barzani yönetiminden alın. Biz onlara söyleriz aynı koşullarda size petrol satarlar” dedikleri belirlendi.

Konuya ilişkin Aydınlık’ın ulaştığı bir kaynak, ABD’nin İran’a yaptırımlarda bir taşla iki kuş vurmaya çalıştıklarını vurguladı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarda dünyadan gerekli desteği bulamayınca Türkiye’ye yüklendiğini söyledi. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizi ve sıcak para ihtiyacını bildikleri için özel görüşmelerde ABD’lilerin çok ısrarcı olduğunu anlatan kaynak, şunları kaydetti: “Özellikle bürokrasi üzerinde çok baskı yaptılar. Hem İran Türkiye ilişkilerini bozmak, hem de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin Türkiye’ye petrol satmasını kabul ettirmek istediler. Bu yolla Türkiye-Bağdat arasında da kriz yaratmaya, Barzani yönetimi ile Türkiye arasında bozulan ilişkileri petrolle bağlamaya çalıştılar.”

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