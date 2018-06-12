Aydınlık'a konuşan AKP'li: Bu ihbarlar doğru, vekillerimiz bu işe karıştı

Aydınlık gazetesinde bir AKP'li milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "FETÖ borsası hâlâ aktif" dediği iddia edildi.

Söz konusu kişinin "Bu ihbarlar doğru, vekillerimiz bu işe karıştı" diye konuştuğu ileri sürüldü.

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ ve 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi soruşturmaları ve davaları sürerken, FETÖ’nün siyasi ayağının üzerine gidilmemesi dikkat çekiyor. Buna, parası olanların ve AKP’de etkili tanıdıkları bulunanların tahliyesi eklendi. Birçok ilde AKP’ye yakınlıkları ile tanınan kişilerin devreye girerek, tutuklu FETÖ’cülerin hapisten çıkmalarına yardımcı oldukları iddia edildi. AKP kulislerinde bile “Tutuklu kişilerin ekonomik durumuna, örgütteki konumuna göre fatura kesildiği” tartışmaları sürerken, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarıları da gündeme geldi. Erdoğan’ın birçok toplantıda AKP’lileri uyararak “Acırsanız acınacak hale gelirsiniz” dediğini hatırlatan bir AKP MKYK üyesi şunları söyledi:

"İhbarların çoğu doğru"

“Son dönemlerde çok sayıda ihbar aldık. Ne yazık ki bu ihbarların birçoğu doğru. Bazı milletvekillerimizden bu işe karışanlar oldu. Bunları 24 Haziran seçimlerinde aday yapmadık. Cumhurbaşkanımız partimizin kapalı toplantılarında çok açık bir şekilde örgütleri uyardı. Bizlerle fotoğraf çektirip bunları bu tür işlerde kullananlar var. Çok sert tedbirler almayı kararlaştırdık. Ama seçim nedeniyle biraz gevşeklik olduğu anlaşılıyor.”

"AKP Milletvekili Şamil Tayyar da 19 Mart’ta katıldığı bir televizyon programında “FETÖ’den tutuklu işadamları milyon dolarlar vererek itirafçı adı altında tahliye ediliyor” demişti. 2 Nisan’da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Şamil Tayyar’ı çağırarak ifadesine başvurdu. Tayyar, savcılık ifadesinden sonra “Savcı Bey’e iddialarımla ilgili olarak bilgi verdim. Gizlilik içeren bilgiler olduğu için bunları kamuoyu ile paylaşmam doğru olmaz. Bize ulaşan bilgileri savcımızla paylaştım” dedi.

"Tarifesi oluştu"

"Aydınlık’a konuşan bir başka AKP’li üst düzey yetkili “FETÖ borsası” sisteminin tıkır tıkır işlediğini belirterek, “Bir el devrede. Bir kısmı parayla işi yürütüyor, bunun baya baya tarifesi oluştu” dedi.

"Seçim geldi iş zıvanadan çıktı"

"Birçok ilde FETÖ borsasının oluştuğunu, İstanbul’da da bu işleri AKP’ye yakınlığı ile bilinen PKK ile “açılım” sürecine destek vermiş bir kadın avukatın organize ettiğini belirten yetkili, avukatın tüm Türkiye çapında örgütün davalarına dahil olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bunların para trafiğine baksalar ciddi miktarda dönüş olduğunu görürler. Bir de bunlar muhafazakar geçiniyor, dolayısıyla sisteme çok kolay girip çıkabiliyorlar. Bazıları ise dikkat çekmemek adına taşeron kullanıyor. Mesela bir ilde FETÖ davası görülecek, o ilde çalışan bir avukata meseleyi çözdürüyorlar. Kendisi, problemi İstanbul’da çözüyor, ama kağıt üzerinde başka bir avukat görünüyor. Bir de seçim sürecine girildi, iş zıvanadan çıktı. Tuhaf tuhaf tahliye kararları yazılmaya başladı. O yüzden sorun daha da büyüyor.”