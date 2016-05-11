Mustafa Mutlu: Sümeyye Erdoğan'a takılan altınlar, şehit aileleri arasında pay edilsin

Aydınlık yazarı Mustafa Mutlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikâh töreninin gerçekleştirileceği gösteri merkeziyle ilgili olarak, "Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan bu cumartesi günü işadamı Selçuk Bayraktar ile evleniyor. Nikah, İstanbul Halkalı’daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde kıyılacak. İstanbul’un en büyük gösteri merkezlerinden biri olan mekan, üç yıl önce hizmete girdi. Otuz dönümlük arazi üzerine kuruldu; mülkiyeti Küçükçekmece Belediyesi’nde… Avrupa’nın en gelişmiş ses ve ışık sistemleri kullanılıyor" dedi. Mustafa Mutlu, 35 bin kişilik olduğunu öne sürdüğü ancak 6 bin kişilik olan merkezle ilgili ayrıca, "Bu nikahın 35 bin kişilik bir salonda kıyılacak olması; en az 17 bin 500 aileye davetiye gönderildiğini gösterir. Bu 17 bin 500 aile, koskoca Cumhurbaşkanı’nın kızının nikahına eli boş mu gidecek?" diye sordu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan bu cumartesi günü işadamı Selçuk Bayraktar ile evleniyor.

Nikah, İstanbul Halkalı’daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde kıyılacak…

İstanbul’un en büyük gösteri merkezlerinden biri olan mekan, üç yıl önce hizmete girdi. Otuz dönümlük arazi üzerine kuruldu; mülkiyeti Küçükçekmece Belediyesi’nde… Avrupa’nın en gelişmiş ses ve ışık sistemleri kullanılıyor.

Sıkı durun:

Bu merkezde tam 35 bin izleyiciyi aynı anda ağırlanabiliyor.

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Bu nikahın 35 bin kişilik bir salonda kıyılacak olması; en az 17 bin 500 aileye davetiye gönderildiğini gösterir.

Bu 17 bin 500 aile, koskoca Cumhurbaşkanı’nın kızının nikahına eli boş mu gidecek?

Elbette, hayır. Her biri en azından birer cumhuriyet altını alacak, onu bir kesenin ya da kutunun içine koyacak… Bir kağıda da adını, soyadını, telefon numarasını, hangi il ya da ilçe örgütünden olduğunu yazıp altının yanına iliştirecek… Hatta bazıları bu pusulaya Cumhurbaşkanı’ndan küçük beklentilerini de ilave edecek… Sonra bu “altınlı pusulalar”, özel elemanların dolaştıracağı torbalara atılacak…

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Ayrıntıyı bırakalım, altınlara dönelim.

Kaç altın etti?

En az 17 bin 500 tam altın!

Buna davetsiz misafirleri; yani parti içinde hızla yükselmek için boy göstermeye gelecek “siyasi tazeler”i de ekleyin:

20 bin tam altın!

Tam altının fiyatı ne?

800 lira…

Çarpın 20 binle…

16 milyon lira!

Buna da en az 4 milyon liralık, “aileye çok yakın zengin işadamlarının ve siyasetçilerin getireceği” beşibiryerdeleri, burmaları, hasırları, çekleri, nakitleri ekleyin…

Ne etti?

20 milyon lira!

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Size çok para gibi geldi değil mi?

Oysa değil…

Çünkü damat, karun gibi zengin bir ailenin çocuğu…

Gelin derseniz; sıfırlaya sıfırlaya bitiremeyen bir ailenin kızı…

Emin olun bu 20 milyon lira onların dişinin kovuğuna bile gitmez… Sadece benim gibi “art niyetlilere”, yıllarca malzeme yaratır.

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Hatırlayın; ailenin ilk evlenen çocuğu Burak’ın düğününde takılan altınları yıllarca konuşmadık mı?

Keza; Esra’nın ve diğer oğlu Bilal’in düğünlerindeki takılar da aylarca konuşulmuştu.

Tamam; aile o zaman yoksuldu… (!) Tüm çocuklar, Remzi Amca Bursu’yla okumuştu. Paraya şiddetle ihtiyaçları vardı.

Bu yüzden torbalar dolusu altın topladılar ve zenginleştiler.

Bunu ben söylemiyorum; babaları Recep Tayyip Bey bile, “Servetinin kaynağı nedir?” diye soran mahkemeye, büyük oğlunun düğününde takılan altınları kaynak olarak göstermedi mi?

“Evladımın bunlar. Borç aldım” demedi mi?

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Ama artık tüm bunlar geride kaldı.

Bırakın arsaları, tarlaları, hanları, hamamları, daireleri, katları, villaları köşkleri, yerli ve yabancı bankalardaki hesapları…

Ailenin, evdeki paraları sıfırlamak zorunda kaldığında nasıl güçlük çektiğini bütün dünya biliyor…

Yani; para artık bu aileye iyilik değil kötülük getiriyor…

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Hadi; gelin hanım…

Hadi; damat bey…

Kaşınız gözünüz için değil; tamamen babanızın makamı için yağacak bu paraları, kahramanlarımıza bağışlayın!

Takılacak paraların kuruşuna, toplanacak takıların gramına bile dokunmayın…

Bunları doğrudan düğünde görevlendirilecek maliyenin veznedarları toplasın. Sonra da toplanan tutar kamuoyuna açıklansın.

Tamamı 7 Haziran 2015’ten bu yana kaybettiğimiz 500’e yakın şehidimizin ailesi arasında pay edilsin!

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Bir cumhurbaşkanı kızına ve damadına yakışan budur!