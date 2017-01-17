Aydınlık yazarı: Meral Akşener'i itibarsızlaştırmak için Adil Öksüz'le bir fotoğrafının servis edileceği fısıltısı var

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve Gülen cemaatinin 'Genelkurmay imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz ile olan bir fotoğrafının servis edilebileceği iddiasını köşesine taşıdı."Planlanan Meral hanımın itibarsızlaştırması" diyen Önkibar, "Hayır bir şeyler uydurup tutuklamayacaklar zira böyle bir şeyin mağduriyete sebep olacağını ve referandumda ters tepeceğini biliyorlar" diye yazdı.

Önkibar'ın Aydınlık gazetesindeki ilgili kısım şöyle:

Meral Akşener’in gözü referandumda! Hayır çıkarsa MHP’deki mücadelesini sürdürecek.

Evet çıkarsa, ya yeni parti kuracak veya 2019’da Tayyip Erdoğan’a karşı Cumhurbaşkanı adayı olacak.

Bu tablonun okuması Akşener’in her durumda siyasette var olacağıdır.

Ancak...

Malum merkezler Akşener’i tasfiye için pusuda!

Hayır bir şeyler uydurup tutuklamayacaklar zira böyle bir şeyin mağduriyete sebep olacağını ve referandumda ters tepeceğini biliyorlar.

Planlanan Meral hanımın itibarsızlaştırması...

Mesela Akşener’in FETÖ’nün TSK İmamı Adil Öksöz ile gizli buluşmasını gösteren bir fotoğrafın servis edileceği fısıltısı var ki bunu yapmak için montaj bile kafi gelebilir...

Keza benzer konuda başka görüntülerden söz ediliyor.

Kısaca duyumlarıma göre Meral Akşener’i imha bağlamında siyasi mühendislik ve komplo hazırlığı var.

Amaç Akşener’i devreden çıkarıp MHP tabanını referandumda ümitsiz ve beklentisiz bırakıp başkanlık lehinde oy vermesinin önünü açmak... Dahası, gelecek adına tehdit olmasını engellemek!