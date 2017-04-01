Aydınlık yazarı: ABD'de veya Lahey'de tutuklama kararı çıkarılıp Erdoğan El Beşir konumuna sokulabilir

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, referandum sürecine ilişkin olarak, "Tayyip Erdoğan’ın değil hayır, evet çıksa bile koltuğunda oturması zorlaşacak. Ne yapabilirler demeyin... ABD’de veya Lahey’de tutuklama kararı çıkarılıp Tayyip Erdoğan Sudan’daki El Beşir konumuna sokulabilir ki öyle bir şey tükeniş demektir" iddiasında bulundu.

Önkibar'ın Aydınlık'ta "Bu yaz Tayyip'i El Beşir gibi yapacaklar" başlığıyla yayımlanan (1 Nisan 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

ABD İstanbul konsolosluğu 15 Temmuz darbe girişimi ertesi Adil Öksüz’ü arıyor ise!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyaretinin hemen öncesinde Halkbank müdür yardımcısı Newyork’da sürpriz şekilde tutuklanıyor ise!

ABD ve Rusya, Suriye’de 80 milyonluk Türkiye yerine 3 bin kişilik YPG çetesini tercih ediyor ise!

Almanya ile İngiltere gece-gündüz misali aşikar olan darbedeki Fetullah olgusunu ısrarla reddediyor ise!

Kredi derecelendirme kurumları Türkiye’yi yatırım yapılabilirden çıkardı ise!

Bütün Batı Türkiye’deki rejimi diktatörlükle özdeşleştirdi ise!

Rusya bile Tayyip Erdoğan’ın İslamcı kimliğinden kendi ülkesindeki Müslümanlardan hareketle ürküyor ise!

Tayyip Erdoğan’ın değil hayır, evet çıksa bile koltuğunda oturması zorlaşacak!

Ne yapabilirler demeyin... ABD’de veya Lahey’de tutuklama kararı çıkarılıp Tayyip Erdoğan Sudan’daki El Beşir konumuna sokulabilir ki öyle bir şey tükeniş demektir.

Keza her yıl 200 milyar dolar dış kaynağa ihtiyaç duyan Türk ekonomisine sermaye akışını engelleyip ekonomik kaos yaratarak sokak ve dolayısı ile iç kargaşayı tetikleyebilirler.

Altını çizerek yazıyorum. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’dan çok ürkmesine rağmen ısrarla hala evet demeyip pusuda ise bir proje uygulama safhasında demektir. Zira Kraliçenin Şövalyesi riske girmez ve kumar oynamaz...

