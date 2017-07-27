Aydınlık: 'Ulusalcılar darbe yapabilir' denilerek ordunun birliği bozulmaya çalışılıyor

Aydınlık gazetesi, dün "Ulusalcılar darbe yapabilir" iddiasını manşetine taşıyan Türkiye gazetesini kampanya yapmakla suçladı. Aydınlık gazetesi bugünkü manşetinde "YAŞ öncesi nifak çabası" başlığıyla çıkarak Türkiye gazetesinin haberine, "Yüksek Askeri Şura öncesinde nifak faaliyetiyle, çeşitli gruplaşmalar olduğu iddiasıyla ABD ile karşı karşıya gelen ve PKK'ya karşı kararlı operasyonlar yürüten Ordu'nun birliği bozmaya çalışılıyor" diyerek tepki gösterdi.

Gazete haberinde şu ifadeleri kullandı:

İlk işaret, Pentagon'un psikolojik savaş elemanı Michael Rubin’den gelmişti. Rubin, ulusalcıların Erdoğan’a darbe yapacakları yalanını birden fazla defa dile getirdi. Medyada Hükümet'e yakın görünen bazı köşe yazarlarından da bu görüşe destek verenler oldu.

Yüksek Askeri Şura öncesinde Rubin’in iddiaları tekrarlanmaya başlandı. Pensilvanya’da yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen, Mısır’da yayımlanan “El-Yevm 7” gazetesine yaptığı açıklamada “15 Temmuz darbesini ulusalcı, laik bir kesimin yapmış olabileceğini” iddia etti.

TSK Hedef tahtasında

Fetullah Gülen'in açıklamasından kısa bir süre sonra dün Türkiye gazetesi 'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir' manşetiyle çıktı. Ankara Temsilcisi Nuri Elibol imzalı haberde, Fetullahçıların bir daha darbe yapacak gücü olmadığı savunuluyor. Haberde özetle şöyle denildi:

“FETÖ’nün asker içinde kalan elamanları ya etkisiz/yetkisiz konumdalar ya da kripto eleman durumundalar. TSK’nın komuta kademesinde ve birlik komutanları içinde FETÖ’cü kalmaması için çok sıkı bir çalışma yapıldı. Halen bu çalışmalara büyük bir titizlikle devam ediliyor. Yeni YAŞ’ta ve atama kararnamesinde bunun etkilerini görürüz. Yani işin özeti FETÖ’nün TSK içinde bir darbe girişiminde bulunma imkân ve kabiliyeti kalmamıştır. FETÖ’cülerin TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırıldığına göre ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı’ sorusuna kaynaklarım eminim beni şaşırttığı kadar siz değerli okuyucularımı da şaşırtacak şu cevabı verdiler: FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir. Küresel aktörlerin ve Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkânları vardır. Bu işe engel olmanın yolu kişilere değil sisteme endeksli önleyici tedbirlerin alınmasıdır.”

Nuri Elibol, “Bu uyarıyı dikkate alırsak kanaatim odur ki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu reformların ve hukuki düzenlemelerin hızla yapılması kaçınılmazdır” diyor.

"Yeni kumpaslara alet olmayın"

Nuri Elibol haberini güvenlik kaynaklarına dayandırıyor. Ama zamanında TSK’daki FETÖ örgütlenmesini dile getirenler ve bu nedenle uzun yıllar hapiste yatmış olan askerler, TSK’daki FETÖ temizliği konusunda aynı şeyleri düşünmüyorlar. 'Ulusalcılar darbe yapacak' haberlerinin Yüksek Askeri Şura öncesinde gazete manşetlerine taşınmasının belli bir amaca yönelik olduğunun açık olduğunu vurgulayan emekli generallerin değerlendirmesi, özetle şöyle: “FETÖ, Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları ile TSK’daki vatansever subayları hapse attı. Kendi adamlarının önünü açtı. 15 Temmuz darbe girişiminde bu gerçek net olarak ortaya çıktı. Şimdi birileri yine kumpas peşinde. Bu iddiaları ortaya atanlar çok iyi araştırılmalı. Asıl amaçları ortaya çıkarılmalı.”

TSK’da özellikle FETÖ’nün etkin olduğu dönemde yükselen ve kritik görevlerde bulunan çok sayıda Albayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bir dönemde, 'TSK’da FETÖ kalmadı' iddialarının FETÖ’yü korumak amaçlı olduğunu savunan emekli askerler, hükümete “Yeni kumpaslara alet olmayın” uyarısı yaptılar.

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