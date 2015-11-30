Aydınlık: Türkiye üzerinden Suriye’deki terör örgütlerine silah sevkiyatı sürüyor

2014 yılında Adana'da durdurulan MİT TIR'larında silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri ilk kez yayımlayan Aydınlık gazetesi, Türkiye üzerinden Suriye’deki terör örgütlerine yönelik silah ve mühimmat sevkiyatının sürdüğünü iddia etti. Aydınlık'ın bölgeden yerel kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre “silah sevkiyatının asker değil, emniyet ve MİT gözetiminde yapıldığı ve Yayladağ ve Reyhanlı’ın karşısındaki ÖSO, El Nusra gibi örgütlere ve Çeçen, Uygur kökenli gruplara ulaştırıldığı” öne sürüldü.

Aydınlık gazetesinin bugünkü nüshasında (30 Kasım 2015) manşetten verilen haberin tam metni şöyle:

Hatay bölgesinde Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında çatışmalar şiddetlenirken Aydınlık bölgeyle ilgili kritik bilgilere ulaştı. Rus uçakları ve Suriye ordusu Türkiye sınırından teröristlere yönelik ikmal yollarını kesme operasyonuna hız verirken, Türkiye üzerinden terör örgütlerine yönelik silah ve mühimmat sevkiyatının sürdüğü öğrenildi.

Rus uçağının düşürülmesi sonrasında yaşanan gerilim ve Rus uçaklarının Kızıldağ bölgesini, Yayladağı’na yakın yerleri ve Cilvegözü sınır kapısının 2 km yakınındaki bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladığı geçen hafta, Türkiye’den de bölgeye silah sevkıyatı yapıldığı belirlendi. Silah sevkiyatının asker değil emniyet ve MİT gözetiminde yapıldığını kaydeden kaynaklar, yardımın Yayladağ ve Reyhanlı’ın karşısındaki ÖSO, El Nusra gibi örgütlere ve Çeçen, Uygur kökenli gruplara ulaştırıldığını ifade etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da sevkıyattan haberdar. “Türkmenlere yardım” adı altında yapılan sevkıyatın Tükmenlere değil diğer gruplara gittiğini kaydeden yerel kaynaklar, “Zaten bölgede Türkmen kalmadı. O bölgede ciddi bir Türkmen nüfusu da yok. Bayırbucak Türkmenlerinin önemli, bir bölümü Gaziantep’te kurulan kampa götürüldü. Bir kısmı sınırın sıfır noktasındaki kamplarda. Geride kalanların sayısı çok az. Orada daha çok çeçen ve Suriyeli olmayan yabancı ülke grupları var” dediler.

Halep düşer korkusu

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden askeri uzmanlar, Rus savaş uçaklarının ve Suriye ordusunun Halep’i kuşatmak ve Halep etrafındaki muhalif gruplara Türkiye sınırından gelen desteği kesmek amacıyla operasyon düzenlediklerine dikkat çekti. AKP hükümetinin son günlerdeki çabasının ve Rus uçağını düşürecek noktaya gelmesinin Halep’in tamamının Şam yönetiminin eline geçmesini önlemek olduğunu vurgulayan askeri kaynaklar, önümüzdeki günlerde Türkiye sınır bölgesinde çatışmaların daha da şiddetlenmesini beklediklerini söyledi.

Yardım TIR’ları tehlikede

Bu arada, Suriye’ye giden yardım TIR’ları Rus ve Suriye savaş uçaklarının ilgi alanına girmiş durumda. Suriye yönetimi, Muhaberat’ın verdiği raporlar doğrultusunda yardım TIR’ları ile terör örgütlerine silah taşındığını düşünüyor. Özellikle muhaliflerin kontrolündeki Cilvegözü sınır kapısındaki hareketliliği yakından izleyen Suriyelilerin Suriye’ye giriş yollarındaki yardım TIR’larına yönelik saldırılarını arttırdıkları bildiriliyor.

Asker engelledi

Bu arada, kamu destekli yardım kuruluşlarının da Suriye’ye silah sevkıyatında kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen aylarda Suriye’ye giden yardım TIR’larında silah ve mühimmat olduğunu belirleyen jandarma olaya müdahale etti.

Şüpheli TIR’ların jandarma bölgesinden Suriye’ye geçişi durduruldu. Israr edilince jandarma bölgesinden geçişlere izin verilmeyeceği net bir şekilde iletildi. Aynı TIR’ların daha sonra muhaliflerin kontrolündeki sınır kapılarından Suriye’ye geçtikleri öğrenildi.