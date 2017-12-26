Aydınlık: Türkiye, darbe girişiminden sonra 28 Şubat'ın yarım kalan programına sarıldı

Aydınlık gazetesi, Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 28 Şubat srecinin yarım kalan programına döndüğünü söyledi. Gazete tarafından, "28 Şubat süreci kesintiye uğramasaydı Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin kara gücüyle uğraşmak zorunda kalmayacaktık!" dendi.

Aydınlık'ın "Türkiye, darbe girişiminden sonra 28 Şubat programına sarıldı!" başlığıyla (26 Aralık 2017) yayımlanan başyazısı şöyle:

Hükümet medyası FETÖ’nün hazırladığı 28 Şubat iddianamesini savunmakta ısrar ediyor. Halbuki, Türkiye 15 Temmuz’dan sonra 28 Şubat sürecinin yarım kalan programına döndü.

1995 ve 1996’da Kuzey Irak’a girerek ABD güçlerini gerileten TSK’nın, 2002’den itibaren sınır ötesi müdahalede bulunmasının önüne geçildi. TSK şu anda darbe girişiminden sonra yarım kalan, kukla devletin etkisizleştirilmesi hedefini tamamlıyor. 28 Şubat süreci kesintiye uğramasaydı Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin kara gücüyle uğraşmak zorunda kalmayacaktık!

28 Şubat’ta Batı destekli irticanın Türkiye’yi felakete götüreceği belirlenmişti. FETÖ elebaşının ABD’ye sığınmak zorunda kaldığı süreç kesintiye uğratıldı ve 28 Şubat düşmanlığı sebebiyle FETÖ devlet kurumlarında hakimiyet kurdu. 28 Şubat uyarısı dikkate alınsaydı Türkiye 15 Temmuz’u yaşamayacaktı!

28 Şubat sürecinde, Susurluk’taki kazayla ortalığa saçılan gladyo-mafya operasyonlarıyla Türkiye’nin istikrarsızlaştırılmasını amaçlayanlar hedef alındı. Süreç kesintiye uğratıldı, Henri Barkey’in deyişiyle “TSK kafeslendi.” 15 Temmuz’dan sonra ise suç üstü yakalanan gladyo ağır darbeler yedi. Gladyo temizliği 28 Şubat’ın hedeflerinden biriydi.

28 Şubat sürecinde kamu kurumlarının özelleştirilmesinin ekonomi ve güvenlik politikalarımıza yönelik zararlarına bile işaret edilmişti.

Siyasal saplantılar hakikati dile getirmeye engel oluyorsa saplantı bir kenara bırakılır hakikat değil.