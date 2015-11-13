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Aydınlık: Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı'ndan alınacak, ABD Büyükelçisi olacak

Aydınlık'ın haberinde 'MİT Müsteşarlığı'na Saray'a yakın bir isim getirileceği' iddia edildi

13 Kasım 2015 16:16

Aydınlık gazetesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevden alınarak ABD Büyükelçisi olarak atanacağını iddia etti. Gazetenini bugünkü (13 Kasım 2015) manşetinde yer alan haberde, "MİT Müsteşarı Fidan'ın görevden alınacağı kesinlik kazandı. Washington'a büyükelçi atanması beklenen Fidan'ın yerine Saray'dan bir isim getirilecek" ifadelerine yer verdi.

Aydınlık'ta yayımlanan haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gözden çıkardığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevden alınması kesinleşti. BM Daimi Temsilciliği'ne atanması beklenen Fidan'ın bunun yerine Washington Büyükelçiliği'ni istediği öğrenildi. Fidan'ın atamasının 6 ay sonraki Büyükelçiler Kararnamesi'yle yapılması gerekiyordu ancak kaynaklar, Washington Büyükelçiliği atamasının erkene alınabileceğini kaydetti.

Fidan'ın yerine en güçlü adayın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın olduğu bildirildi. Bursa Valisi Münir Karaloğlu'nun adı da müsteşarlık için geçse de Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Kalın'dan yana olduğu öğrenildi.

Fidan, 7 Haziran seçimleri öncesinde MİT Müsteşarlığı'ndan istifa ederek AKP'den milletvekili adayı olmuş ancak Erdoğan'ın tepkisi üzerine adaylığını geri çekmişti.

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