Aydınlık: Gül'ün mağdur dedikleri, domuz bağlı katliamların failleri!

Aydınlık gazetesi, 11'inci cumhurbaşkanı Abdullah'ın Gül'ün, ölçüsüz cezalarla mahkum edilen ve hala cezaevinde bulunan 600 kişi ıolduğunu belirtmesi üzerine, manşetinde yer verdiği haberinde, "Gül'ün mağdur dedikleri domuz bağlı katliamların failleri!" ifadesini kullandı.

Haberde, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 28 Şubat davasında yargılanan 600 kişinin yeniden yargılanmasına ilişkin sözlerine dava avukatlarından gelen cevaplara da yer verildi.

Aydınlık'ın haberine göre, Avukat Ceyhan Mumcu, “Kimmiş bu 600 kişi, söylesinler de bilelim. En az 20 kişinin katili olanlar, Uğur Mumcu’yu öldürenler içeride” derken, Avukat Nusret Senem de, “İçeride yatanlar mezar odalarında insanları öldüren, Gonca Kuriş’in katilleri Hizbullahçılar, Silvan ve Gaziantep’te silah depoları bulunan İBDA-C’ciler, onlarca terör faaliyeti yapmış Kudüs Savaşçıları var. Abdullah Gül bunların mı yeniden yargılanmasını istiyor” diye konuştu.

Aydınlık’a konuşan Avukat Nusret Senem, Gül ve Özgür Der yönetiminin Hizbullahçıları, Susurluk’tan dolayı mahkûm olanları ve İBDA-C’cileri kurtarmaya çalıştığını söyledi.

28 Şubat sonrasında yargılananların Hizbullahçı olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Senem, “Mezar evleri dolayısıyla yapılan operasyonlarda çok sayıda cenaze çıktı. Bu failler yakalandı. İslamcı yazar olarak bilinen Gonca Kuriş de çıktı, örgütlerin Silvan’da, Gaziantep’te silah depoları çıktı, bunlar belgelendi. Bunlar mı yeniden yargılansın? Gül, bunların mı yeniden yargılanmasını istiyor?” diye sordu.

"Kimdir bu 600 kişi?"

28 Şubat’ta dini inancından veya yaptığı ibadetten mahkûm olmuş tek bir kişinin bile olmadığının altını çizen Senem şöyle devam etti: “Uğur Mumcu’nun failleri mahkûm olmuş, cinayetler işleyenler mahkum olmuş. Açsınlar kararlara baksınlar, Sivas davasındakiler mi masumdur, insanları betona gömenler mi masumdur? Soruyorum bunları, kimdir bu 600 kişi? İsimlerini söylesinler, kimdir bunlar ve hangi davada yargılanmışlardır? Kamuoyu da gerçeği görür.”

Senem, “Bu talepleri iletenler Amerika’nın aletlerini kurtarma telaşındalar” diyerek şöyle devam etti: “Hükümeti uyarıyorum. Türkiye ABD’ye karşı mücadele yürütüyor. Ancak bunlar Amerika’nın aletlerini kurtarma telaşına girmişlerdir. Bunları iyi tanısınlar, uyanık hareket etsinler. Hem bu konuda hem de 28 Şubat davasında yargılanan askerler konusunda. Bugün çete dediği o askerler, Amerika’nın aletlerine karşı mücadele etmiş, Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristleri ülkeden süpürmüş Atatürk’ün askerleridir, çok yanılıyorlar.”

"O zaman cemaatle amaçları aynıydı"

Aydınlık’a da düşüncelerini aktaran Mumcu şunları söyledi: “Bir kere onları bir açıklasınlar, kimdir bu 600 kişi? O zamanlar bunların cemaatle amaçları aynıydı. Şimdi bile sözlerinden ne istedikleri anlaşılmıyor. Sadece o dönemde 20’den fazla cinayet var. Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Suudi Arabistan Büyükelçilik müsteşarı, İsrail elçiliğinden biri, Mısır Elçiliğinin müsteşarı, Bahriye Üçok, Şahpur Bahtiyar... Bunun gibi 20’den fazla adam öldürüldü. İslam niyetine cinayet işlediler. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kütüphanesine bile hac kontenjanı koydular diye bomba yerleştirdiler, birinin kolu koptu. Bunun gibi çok örnek var. Önce bir açıklasınlar kimlermiş mağdur mahkumlar?” diye sordu.