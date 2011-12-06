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Aydınlık gazetesinin sahibi gözaltına alındı

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Ergenekon savcısı Cihan Kansız'ın talimatı ile bu sabah 'Ergenekon soruşturması' kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Aydınlık gazetesi Genel Müdürü Mehmet Sabuncu, emekli Binbaşı Zafer Şen ve emekli askeri hakim Bahadır Berk ile bir şüphelinin daha gözaltında olduğu öğrenildi. Sabuncu'nun İstanbul'daki evinde ve Çorlu'da İşçi Partisi binasında arama yapıldığı kaydedildi. ﻿

Mehmet Sabuncu'nun evinde arama yapıldığını duyan dostları ise evin önüne gelerek beklemeye başladı. Sabuncu'ya destek vermek için geldiklerini söyleyen bir kadın, “Sabah polisler baskın yapmış kendisi evde, Ergenekon'la ilgili bir arama" diye konuştu.


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