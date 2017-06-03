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Aydınlık Gazetesi Yönetmeni Yücel tutuklandı

"Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için..."

03 Haziran 2017 16:49

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Iğdır'dan dönüşte havalimanında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yücel, Iğdır Cezaevi'ne götürüldü. 

Yücel'in tutuklanmasına gerekçe olarak, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la ilgili 2014'te yayımlanan "Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi" başlıklı haber gösterildi. Aydınlık'ın tekzip metnini "gerçeği yansıtmayan ve hakaret içeren ifadeler" gerekçesiyle yayımlamaması sonucu İlker Yücel'in tutuklandığı belirtildi.

İlker Yücel'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, davada 100 bin TL para cezası verildiğini cezanın ödenmesiyle Yücel'in serbest kalacağını ifade etti. 

 

İlker Yücel'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Söz konusu haberle ilgili Berat Albayrak tarafından hazırlanan, yayın çizgimize ve gerçeğe aykırı olan tekzip metnini, halkın gerçeği öğrenme hakkına bağlılığımızdan dolayı yayımlamama kararı verdik. Bu gerekçe gösterilerek önce 100 bin TL para cezası verildi ve ardından Yücel, tutuklanarak cezaevine gönderilmek üzere bugün gözaltına alındı. Kısa süre içinde cezanın ödenmesi durumunda Yücel serbest kalacaktır. Yargıda FETÖ egemenliğinin olduğu dönemde aleyhimize verilen bu kararlar kabul edilemez. O gün doğru olan yayımlamama kararımız bugün de doğrudur. "

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