-Aydınlık gazetesi sahibinin evinde arama İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Aydınlık gazetesinin sahibi Mehmet Sabuncu'nun Ataşehir'deki evinde polis ekiplerince arama yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah erken saatlerde Sabuncu'nun İçerenköy Eski Üsküdar Yolu Caddesi 21/1 numaradaki Öziş Apartmanı'nın 11 numaradaki dairesine geldi. Sabuncu'nun da evde olduğu bildirilirken, polis ekiplerince başlatılan arama sürüyor. Apartmanın önüne gelen İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Bilge Kuruca, Sabuncu'nun evinde ''Ergenekon'' soruşturması çerçevesinde arama yapıldığını öne sürerek, ''Bütün bu saldırılar bizi durduramayacak'' dedi.