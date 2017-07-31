Aydınlık: Erdoğan, erken seçim için araştırma istedi

Aydınlık gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "parti içi toplantılarda milletvekillerine ‘Seçim bölgelerinizi dolaşın’ talimatı vermesi, ‘Erken seçim geliyor’ şeklinde değerlendirildi" iddiasında bulundu. Haberde, "Erdoğan’ın kamuoyu araştırma kuruluşlarına sürekli araştırma yaptırdığı ve erken seçim koşullarını araştırdığı bildirildi" ifadesi kullanıldı.

Aydınlık'ta yer alan haber aynen şöyle:

16 Nisan halkoylaması sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce AKP’ye üye oldu, ardından partiyi olağanüstü kongreye götürerek başına geçti. Hemen arkasından peş peşe hamleler yaparak AKP’de çeşitli düzenlemelere gitti. Parti yönetiminde ve hükümette değişikliğe giden Erdoğan’ın, son günlerde genel seçimlere yoğunlaştığı öğrenildi.

Seçim anketleri

Erdoğan’ın kamuoyu araştırma kuruluşlarına sürekli araştırma yaptırdığı ve erken seçim koşullarını araştırdığı bildirildi. Yapılan araştırmalarla ilgili olarak bilgi veren AKP’li bir kaynak, “Şu aralar çok sayıda şirkete anket yaptırıyor. Hepsi uzmanlarca değerlendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda uzmandır. Bazı şirketlerden ham sonuçları da istediğini duydum. Gelen verilerin pek iyi olmadığı söylendi. Partiye desteğin istikrarlı bir şekilde düştüğü konusunda değerlendirmeler var. Zaman, lehimize değil aleyhe çalışıyor. Bu durumun devam edeceği anlaşılıyor. Kısa vadeli ve etkili hamlelerle en azından bir süre için bu gidişatı tersine çevirme durumu tartışılıyor. Bu sağlanırsa en az 4-5 yıl zaman kazanılmış olacaktır” dedi.

Erdoğan'ın mesajları

Uzun yıllardır parti üst yönetiminde görev yapan bir AKP MKYK üyesinin düzenlenen dar kadronun katıldığı bir yemekte yaptığı değerlendirme ise şöyle:

“Şu anda resmi açıklamalarda seçim için 2019 telaffuz ediliyor. Ama bu o kadar önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta içinde iki önemli toplantı yaptı. Biri AKP Meclis grup toplantısı, diğeri de parti genel merkezinde yapılan milletvekilleri, bakan ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantı. Meclis grubunda milletvekillerini uyardı. Genel Merkez’de yaptığı toplantıda da milletvekillerine, ‘Bir hafta dinlenin, sonra seçim bölgelerinizi dolaşın’ dedi. ‘Yarın seçim olacakmış gibi çalışın’ mesajı verdi. Bu da Cumhurbaşkanımızın kafasında erken seçim olduğunu gösteriyor. Herkes ona göre davransın.”

Vatandaşa dokunacak tedbirler

Bu arada Erdoğan’ın bakanlarla ve ekonomi yönetimi ile yaptığı toplantılarda ısrarla “vatandaşa dokunacak, onların hissedebileceği kararlar alın” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu kararını yorumlayan ekonomi yönetimindeki bir üst düzey isim şunları söyledi:

“Şu anda vergi toplamada sıkıntı var. Bırakın vergi toplamayı KDV tahsilatı bile yapılamaz hale geldi. Vatandaş KDV’yi ödüyor, ama maliyenin kasasına gitmiyor. Esnafın, tüccarın, müteahhitin kasasında kalıyor. Bu rakam yılbaşından bu yana 60 milyar liranın üzerine çıktı. Buna rağmen maliye bakanı sürekli vergi affıyla, maliye gelirlerini azaltmakla meşgul. Bu kadar bütçe açığı veren bir ülkede bu tür uygulama içine giriliyorsa bu seçim işaretidir. Sanırım cumhurbaşkanının vatandaşa dokunacak, onların hissedeceği kararlar bunlar. Şu anda başka neler yapılabilir onlar araştırılıyor. Yapılan hesaplar genelde en fazla bir yıllık hesaplar. Kısa vadede geçici bir iyileştirme amaçlandığı görülüyor.”

İthalatla enflasyonu düşürme

“Vatandaşın hissedeceği” tedbirlerden biri de enflasyonun düşürülmesi. Bu nedenle ithalattan yararlanma politikası devreye sokulmuş durumda. Ramazan Bayramı’nın son günü buğday, arpa, mısır, canlı hayvan ve karkas ette gümrük vergilerinde şok indirimler yapılmıştı. Üreticinin ve besicinin tepkisine rağmen alınan kararla piyasada buğday fiyatları yüzde 40’a kadar geriledi. Bu yolla ekmek ve unlu mamullerin fiyatlarının sabit tutulmasının planlandığı ifade edildi. En son olarak da demir-çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 30’lardan yüzde 10’a çekildi. İnşaat sektörünün ana girdilerinden olan demir-çelik fiyatları ithalatla düşürülerek sektörde yaşana sıkıntı giderilmeye çalışıldı.

Önümüzdeki günlerde yeni gümrük indirimlerinin gelebileceği ifade ediliyor.

Üreticilerin tepkisine rağmen gümrük vergilerinde indirim yapılması, “Tüketicilerin sayısı üreticilerden çok daha fazla” diye izah ediliyor.