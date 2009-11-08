Aydınlık Dergisi'ne Ulusal Kanal'a gözaltı

Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Akkaya ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Deniz Yıldırım'ın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında, Talat'ın başbakan olduğu 2004 yılında gerçekleştiği öne sürülen telefon görüşmesi kaydının dergi ve televizyon kanalında yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Akkaya ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Deniz Yıldırım, sabah saatlerinde gözaltına alındı.



Bu kişilerin üzerlerinde, ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen bilgisayar, cd ve bazı dokümanlar da inceleme altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.