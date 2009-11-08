T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydınlık Dergisi'ne Ulusal Kanal'a gözaltı

Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Akkaya ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Deniz Yıldırım'ın gözaltına alındı.

08 Kasım 2009 02:00

Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Akkaya ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Deniz Yıldırım'ın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında, Talat'ın başbakan olduğu 2004 yılında gerçekleştiği öne sürülen telefon görüşmesi kaydının dergi ve televizyon kanalında yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Akkaya ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Deniz Yıldırım, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bu kişilerin üzerlerinde, ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen bilgisayar, cd ve bazı dokümanlar da inceleme altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24