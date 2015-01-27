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Aydınlık: Cemaat için 8 savcı ana dava hazırlıyor, bir numara Gülen

Aydınlık'taki habere göre iddianamenin 5 ay içinde tamamlanması planlanıyor

27 Ocak 2015 18:20

Aydınlık gazetesinde yer alan haberde, Fethullah Gülen cemaati hakkında geniş kapsamlı bir dava açılacağı iddia edildi. Aydınlık’ın haberinde Ankara merkezli bir soruşturma yürütüldüğü ve bunun için 8 savcının görevlendirildiği belirtildi. İddiaya göre, 6 ay içinde tamamlanması planlanan iddianamenin bir numaralı ismi Fethullah Gülen… Haberde bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli bilgilere ulaşıldığı ve cemaatin Emniyet’te, yargıda, iş dünyasında ve kamu kurumlarındaki mensuplarının ve yöneticilerinin belirlendiği öne sürüldü.

Aydınlık gazetesinin bugünkü (27 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “F tipi örgüt için ana dava yolda” başlıklı haber şöyle:

 

‘F tipi örgüt için ana dava yolda’

 

F tipi davası için Ankara’da görevlendirilen 8 savcı adliyede ayrılan özel bölümde çalışacak. 1 numaralı sanık olarak ABD’deki Fethullah Gülen’in gösterildiği iddianamenin 5 ay içinde tamamlanması planlanıyor

F tipi örgüt için geniş kapsamlı bir dava açılıyor. F tipi örgüt ana davası için 8 savcı çalışmaya başlamış durumda. Hazırlıkları yapılan iddianamede örgütün 1 numarası Fethullah Gülen.

Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, F tipi örgüte yönelik çalışmalar hızlandı. Ankara merkezli yürütülen soruşturmada çok kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bunun için 8 savcı görevlendirilmiş bulunuyor. Ankara  Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcılar için özel bir bölüm ayrıldığı, iddianamenin 4-5 ay içinde tamamlanmasının planlandığı vurgulanıyor.

 

1 numara Gülen

 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli bilgilere ulaşıldığı ve örgütün Emniyet’te, yargıda, iş dünyasında ve kamu kurumlarındaki  elemanlarının ve yöneticilerinin belirlendiği öğrenildi. “En kapsamlı F tipi örgüt davası” olarak değerlendirilen çalışmada örgütün bir numarasında Fethullah Gülen yer alırken, örgütün bölge ve il sorumluları ile “mütevelli heyetlerinin” de tespit edildiği bildiriliyor.

 

Yabancı istihbarat bağları     

 

F tipi örgütün ana davası için yapılan çalışmalarda örgütün yurt dışı ilişkileri de mercek altına alınıyor. Örgütün yabancı istihbarat örgütü ile ilişkileri, onlar adına üstlendikleri görevler, Türkiye içinde ve Ortadoğu,  Asya, Avrupa, Orta Asya, Afrika’daki faaliyetleri inceleniyor. Bu konuda istihbarat örgütlerinden ve devletin çeşitli birimlerinden gelen raporlar değerlendiriliyor.

 

Cinayetler

 

Örgütün adının karıştığı cinayetler de bir başka konu... Bugüne kadar F tipi örgüt tarafından işlenen, ancak başkalarının üstüne yıkılmaya çalışılan cinayet dosyalarının tekrar ele alındığı belirtiliyor. Özellikle  Ergenekon, Balyoz gibi tertipler sırasında bu dava ile birleştirilip yargılanan kişilerin üzerine atılmaya çalışılan  cinayet dosyalarının yeniden ele alınıp inceleneceği ifade ediliyor.

 

Para kaynakları

 

Örgütün para kaynakları ile ilgili de önemli bilgilere ulaşılmış durumda... Bu konuda eski Emniyet, MİT ve Genelkurmay raporlarının  incelendiği  bildiriliyor. Son dönemde emniyette, özellikle de istihbaratta  görev yapmış yetkililerince yazılan kitaplarda gündeme getirilen konuların detaylı bir şekilde soruşturulduğu  kaydediliyor. Basında da yer alan, Erdoğan’ın da bazı konuşmalarında dile getirdiği mafya yöntemi ile fuhuş, kumar, tehdit, şantaj gibi yollarla elde edilen gelirlerin ve bu işlerde görev alan Emniyetçilerin mercek altına alındığı ve soruşturmanın bu çerçevede derinleştirildiği de gelen bilgiler arasında...

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Aydınlık’a bilgi veren adli kaynaklar, Ankara’da yürütülen F tipi örgüt ana soruşturması ile bugüne kadar bağımsız olarak yürütülen soruşturmaların çakışması durumunda bu soruşturmaların ana dava ile birleştirilebileceğini vurguladı.

 

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