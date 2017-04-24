Aydınlık: AKP'de parti içi çekişme var; son başbakanın Numan Kurtulmuş ya da Berat Albayrak olacağı konuşuluyor

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' getirilmesini öngören 16 Nisan referandumunda evet oylarının yüzde 48,6'ya 51,4 gibi yakın bir oranla önde çıkmasının ardından AKP'de “Son başbakan kim olacak?” sorusunun tartışıldığı ve iç çekişmenin arttığı öne sürüldü. Aydınlık'ın Ankara kulislerine dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında bazı 'sorunlar' yaşandığı ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi öncesinde 'son başbakan' adayı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un isimlerinin öne çıktığı iddia edildi.

Aydınlık gazetesinde yer alan kulis haber şöyle:

Halkoylamasında alınan tartışmalı “zafer” AKP’de krizi tırmandırdı. Halkoylaması sırasında alttan alta ilerleyen gerilim halkoylamasının bitmesi ile birlikte yükseldi. AKP’de parti içi çekişme artarken, “partide taşlar yerinden oynayacak” yorumları yapılıyor.



AKP kulislerinde hükümette değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 16 Nisan öncesinde hükümette geniş çaplı bir değişiklik hazırlıkları yapılırken halkoylamasında kıl payı sonuç alınması ve alınan sonuçla ilgili olarak tartışmaların sürmesi nedeniyle planlarda bazı değişikliğe gidilebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Başbakan Binali Yıldırım arasında bazı sorunlar yaşandığı vurgulanırken, AKP’de “Son başbakan kim olacak?” tartışması başlamış durumda.





Kritik isim damat





Aydınlık'ın haberine göre, AKP kulislerine yansıyan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın geleceği erken seçim olup olmamasına bağlı. Türkiye bu yıl içinde erken seçime gidecek olursa Erdoğan’ın Binali Yıldırım’la yola devam edeceği, hükümetteki değişikliğin de birkaç kişiyle sınırlı kalacağı bildiriliyor.Ancak seçimler zamanında, yani 2019 yılında yapılacaksa, Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın yerine yeni bir isimle yola devam edeceği konuşuluyor. Kulislerde öne çıkan isim damat Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. Diğer isim ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. Başbakan Binali Yıldırım’la Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un zoraki bir araya geldiğini kaydeden bir üst düzey başbakanlık bürokratı, “Başbakanlıkta hiçbir şey gizli kalmaz. Uzun süreden beri durum böyle. Şu anda üç ayrı yerde bakanlar kurulu toplantısı yapılıyor. Külliye’deki toplantılar da ayrı” dedi.



FETÖ’cüler





Hükümette değişikliği zorunlu kılan nedenlerden biri de ByLock kullandığı öne sürülen isimler. Hükümette sayısı 6 ile 8 arasında olduğu öğrenilen ByLock’cu bakan bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süreden beri bu bakanlardan gelen atama kararnamelerini imzalamadığı kaydediliyor. Bylock kullanan, yakınları FETÖ’cü olan ve MİT tarafından haklarında rapor hazırlanan bu isimlerin görevden alınmalarına kesin gözüyle bakılıyor.



Ne zaman



AKP’de milletvekilleri Hükümette yapılacak değişikliğe kilitlenmiş durumda. Değişecek isimlerin yerine göz diken milletvekilleri bakan olmak için kulis faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunuyorlar. Ancak bakan olmak isteyen milletvekillerinin başbakanlık makamında değil, Erdoğan çevresinde kulis yapmaları dikkat çekiyor.



Zamanlama konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Halk oylaması sonuçlarının resmi ilanından sonra düğmeye basılacağı iddiası öne çıksa da içinde bulunulan durum nedeniyle hükümetteki operasyonun zaman alabileceğini belirten AKP yöneticileri de bulunuyor.



Danışmanlara da operasyon



Bu arada Cumhurbaşkanlığı danışmanları arasında da operasyon yapılacağı, bazı danışmanların uzaklaştırılacağı bildiriliyor. Erdoğan’a yakın bir AKP milletvekili danışmanların fazla ileri gittiğini vurgulayarak, “Danışmanlar hükümet üstü hareket ettiler. Bazıları halk oylamasını zora sokan açıklamalarda bulundu. Kendi başlarına hareket ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı danışmanlardan rahatsız olduğunu biliyoruz. Sanırım önümüzdeki günlerde orada da bazı düzenlemeler yapılacak, bazı arkadaşlarla yollar ayrılacak” dedi.

