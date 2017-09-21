Aydınlık: ABD, Cemil Bayık'a operasyon hazırlığındaki MİT'çileri PKK'ya bildirdi

Aydınlık'ın "Bayık'a operasyonu ABD engelledi" başlıklı haberinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu iki kişinin, PKK tarafından kaçırıldığı yolundaki açıklamayla ilgili olarak "ABD’nin, PKK elebaşı Cemil Bayık’a yönelik Türkiye’nin operasyon hazırlığını, terör örgütüne sızdırdığı öğrenildi" iddiası ileri sürüldü.

Aydınlık'ta Masum Gök'ün imzasıyla yayımlanan (21 Eylül 2017) haber şöyle:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arap medyasına konuştu. Çavuşoğlu’na, “İki MİT görevlisinin terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı” yönündeki iddia soruldu. Çavuşoğlu, “PKK sıradan sivilleri, doktorları, polisleri ve herkesi kaçırdı. Bu yüzden bir terör örgütü. Elbette kurumlarımız, PKK’nın kaçırdığı tüm vatandaşlarımızın geri getirilmesi için çalışıyor; ancak bahsi geçen iki kişiyi geri getirmek için PKK ile kurduğumuz doğrudan bir bağlantı yok” yanıtını verdi.

Olayın öyküsü

Aydınlık, Çavuşoğlu’nun doğruladığı olayla ilgili dikkat çekici ayrıntılara ulaştı. Sözkonusu gelişmenin arkasında, ABD-PKK ittifakını ortaya koyan yeni bir kanıt ortaya çıktı. ABD’nin, PKK elebaşı Cemil Bayık’a yönelik Türkiye’nin operasyon hazırlığını, terör örgütüne sızdırdığı öğrenildi.

Aydınlık’a ulaşan bilgiye göre olayın öyküsü şöyle: MİT’e, geçen temmuz ayında KCK Yürütme Kurulu Başkanı Cemil Bayık’ın bel ağrısından dolayı Süleymaniye’de bir hastaneye yatacağı istihbaratı geldi. MİT bu istihbaratın ardından Cemil Bayık’ı almak için operasyon hazırlığı yapmaya başladı. Ancak CIA, MİT’in operasyon hazırlığı olduğu bilgisine ulaştı. CIA, MİT’in operasyon hazırlığını Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üzerinden PKK’ya iletti. Bunun üzerine Bayık, hastaneye gitmedi. Bölgeye giden ekip, operasyonun sızdırılması üzerine geri döndü. Bunun üzerine harekete geçen PKK, aralarında iki MİT mensubunun da olduğu ekibe Süleymaniye-Erbil yolu üzerinde pusu kurdu. Esir edilenler Kandil’e götürüldü.

Lahur Talabani'nin rolü

Aydınlık’a güvenilir kaynaklardan ulaşan bilgiye göre CIA, MİT’e ulaşan Cemil Bayık istihbaratını KYB’nin istihbarat teşkilatının başındaki kişi olan Lahur Talabani’ye ulaştırdı. MİT’e yönelik karşı operasyon PKK ve Lahur Talabani koordinasyonunda gerçekleşti.

KYB temsilciliği kapatıldı

Bu olaydan sonra Türkiye, olaydaki sorumluluğu nedeniyle KYB’nin Ankara’daki temsilciliğini kapattı. Temsilci Behroz Gelali sınırdışı edildi. Aydınlık, temsilciliğin kapanmasından sonra Behroz Gelali’ye ulaştı. Gelali, Aydınlık’a “Ankara’daki ofisimizin kapatılması Kuzey Irak’ta operasyon düzenlerken PKK’nın eline düşen MİT’çilerden dolayı olmuştur” dedi. Gelali, bu süreçte KYB ile hiç kimsenin irtibata geçmediğini savundu. Gelali, operasyondan haberleri olmadığını ileri sürdü ve KYB üzerinden PKK ile pazarlık yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

PKK ise MİT mensubu kişilerin ellerinde olduğıunu, yakında kimliklerini de açıklayacaklarını ileri sürdü.