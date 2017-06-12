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Aydınlık: 17 ByLock'çu vali var!

"Hükümet valiler için kararname hazırlıyor"

12 Haziran 2017 13:05

Aydınlık gazetesi, Türkiye'de 17 valinin 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle görevlerinden alınacağını iddia eddi.

Bir büyükşehir valisinin de 'ByLock' üzerinden 800 kez mesajlaştığını öne süren Aydınlık, hükümetin valiler için özel bir kararname de hazırladığını yazdı.

Aydınlık'ın haberi şöyle:

FETÖ ile mücadele sürerken, FETÖ’nün kullandığı ByLock’un sırları da bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, ByLock kullananlar ve yapılan haberleşmelerle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda şu anda görevde bulunan 17 valinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Bunlardan güney illerindeki bir büyükşehir valisinin ByLock üzerinden bin 800 kez mesajlaştığı açığa çıkarılırken, mesajlarla ilgili tüm ayrıntıların da elde olduğu vurgulandı.

 

Kararname yolda

 

Gelişmeleri değerlendiren yetkililerin verdiği bilgiye göre, elde edilen veriler ışığında bir valiler kararnamesi hazırlanıyor. ByLock’çu valiler görevden alınacaklar. Bazı valilerin görev yerleri değişecek. Kararnamenin Ramazan bayramı öncesinde veya hemen sonrasında çıkması bekleniyor.


500 kaymakam incelemede


Bu arada halen görevde olan yaklaşık 500’e yakın kaymakamla ilgili de soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. FETÖ ile irtibatından şüphelenilen ve FETÖ’ye destek verdiği konusunda istihbari bilgiler alınan kaymakamların incelendiğini kaydeden bir yetkili, son dönemlerde yanıltıcı ihbarlar çoğaldığı için incelemenin uzun sürdüğünü söyledi. FETÖ ile ilişkisi kanıtlanan ve yüksek düzeyde şüphelenilen tüm isimler için gereken işlemin yapılacağını belirten yetkili, “İlçeler FETÖ ile doğrudan veya dolaylı işbirliği olan, geçmişte FETÖ’ye karşı duyarlı olmamış, onlardan ikbal beklemiş kişilere teslim edilemez” diye konuştu.

Öte yandan Emniyet de FETÖ soruşturmaları devam ediyor. Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, ele geçen emniyet arşivi üzerinden yürütülen çalışmalar sürerken FETÖ ile mücadelede yavaş davranan, paçayı kurtarmak için diğer tarikatlara yanaşan isimler de tek tek inceleniyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda bir emniyet müdürleri kararnamesi hazırlanıyor. Henüz son şekli verilmeyen emniyet müdürleri kararnamesinin valiler kararnamesinin ardından çıkması bekleniyor.

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