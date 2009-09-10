Aydınlı Grup fiyatları düşürdü

Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Said Kavurmacı, krizden
çıkış sürecine katkıda bulunmak ve tüketicilerin kriz psikolojisiyle
ihtiyaçlarını ertelemelerine son vermek amacıyla bu çalışma stratejisini
başlattıklarını söyledi.
Kavurmacı, şöyle konuştu:
“Tüm sezona yaydığımız yeni fiyat politikamızı hayata geçiriyoruz. Moda
dünyasında yepyeni bir dönem başlatacak uygulamayla tüketiciler artık indirim
dönemini beklemek yerine sezon boyunca indirimli fiyatla alışveriş yapacak. 11
Eylül itibariyle hayata geçireceğimiz yeni fiyat politikamızla hazır giyimde
Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo Assn markalarımızın tüm ürünlerinin
fiyatını, tüketici için uygun bir seviyeye indirip sabitliyoruz. Bizim
yaptığımız, sezon içinde belirli dönemlerde yüzde 50'ler, 70'ler düzeyinde
geçici indirimler yapmak yerine, fiyatları uygun bir indirim oranıyla aşağı
çekip bu indirimi sezonun tamamına yaymak. Kaliteli modayı uygun fiyata almak
isteyen tüketicilerimiz artık gardıroplarını yenilemek için sezon sonu
indirimlerini beklemek zorunda kalmayacak.
Etiketlerimizde peşin, taksitli ve eski fiyat yer alacak. Peşin
alışverişlerimizde yüzde 35, taksitli alışverişlerimizde ise yüzde 27 oranında
indirim sunuyoruz. Böylelikle markalarımızın pahalı olduğunu düşünen müşteri
kitleleri de bizden alışveriş yapacaklar. Bu iş modeli ile yeni bir müşteri
kitlesinin mağazamıza girmesini sağlayacağız.”
2008 yılında 225 milyon lira ciro elde ettiklerini, 22 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ilk 6 ayında 107 milyon liralık ciro ve 8,5
milyon liralık ihracat yaptıklarını belirten Kavurmacı, yurt içinde 165 yurt
dışında ise 47 mağaza sayısına ulaştıklarını da anlattı.
Yıl sonuna kadar,
yurt içinde 12, yurt dışında ise 4 mağaza daha açacaklarını kaydetti.
Kavurmacı, yeni sezon ürünlerini, sezon sonu fiyatlarla satacaklarını, bu
sayede cirolarını yüzde 30 artıracaklarını ve 2009 yılında 234 milyon lira ciro
yapmayı hedeflediklerini bildirdi.
Hazırgiyim sektörünün dip noktalara geldiğini, elde edilmesi gereken katma
değerlerin karşılıklarını bulamadıklarını belirten Kavurmacı, “Karlılıklar
sektörde 'sıfır' mertebelerine düştü” dedi.