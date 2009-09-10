Aydınlı Grup fiyatları düşürdü

Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo Assn gibi markalarda yeni bir fiyat politikası başlıyor.

Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Said Kavurmacı, krizden çıkış sürecine katkıda bulunmak ve tüketicilerin kriz psikolojisiyle ihtiyaçlarını ertelemelerine son vermek amacıyla bu çalışma stratejisini başlattıklarını söyledi.

Kavurmacı, şöyle konuştu:

“Tüm sezona yaydığımız yeni fiyat politikamızı hayata geçiriyoruz. Moda dünyasında yepyeni bir dönem başlatacak uygulamayla tüketiciler artık indirim dönemini beklemek yerine sezon boyunca indirimli fiyatla alışveriş yapacak. 11 Eylül itibariyle hayata geçireceğimiz yeni fiyat politikamızla hazır giyimde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo Assn markalarımızın tüm ürünlerinin fiyatını, tüketici için uygun bir seviyeye indirip sabitliyoruz. Bizim yaptığımız, sezon içinde belirli dönemlerde yüzde 50'ler, 70'ler düzeyinde geçici indirimler yapmak yerine, fiyatları uygun bir indirim oranıyla aşağı çekip bu indirimi sezonun tamamına yaymak. Kaliteli modayı uygun fiyata almak isteyen tüketicilerimiz artık gardıroplarını yenilemek için sezon sonu indirimlerini beklemek zorunda kalmayacak.

Etiketlerimizde peşin, taksitli ve eski fiyat yer alacak. Peşin alışverişlerimizde yüzde 35, taksitli alışverişlerimizde ise yüzde 27 oranında indirim sunuyoruz. Böylelikle markalarımızın pahalı olduğunu düşünen müşteri kitleleri de bizden alışveriş yapacaklar. Bu iş modeli ile yeni bir müşteri kitlesinin mağazamıza girmesini sağlayacağız.”

2008 yılında 225 milyon lira ciro elde ettiklerini, 22 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ilk 6 ayında 107 milyon liralık ciro ve 8,5 milyon liralık ihracat yaptıklarını belirten Kavurmacı, yurt içinde 165 yurt dışında ise 47 mağaza sayısına ulaştıklarını da anlattı.

Yıl sonuna kadar, yurt içinde 12, yurt dışında ise 4 mağaza daha açacaklarını kaydetti.

Kavurmacı, yeni sezon ürünlerini, sezon sonu fiyatlarla satacaklarını, bu sayede cirolarını yüzde 30 artıracaklarını ve 2009 yılında 234 milyon lira ciro yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hazırgiyim sektörünün dip noktalara geldiğini, elde edilmesi gereken katma değerlerin karşılıklarını bulamadıklarını belirten Kavurmacı, “Karlılıklar sektörde 'sıfır' mertebelerine düştü” dedi.

