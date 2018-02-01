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Aydınlı görme engelliler askere gitmek için dilekçe verdi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- ALTI Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen ve dernek üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip, askere alınmak için Aydın Askerlik Şubesi'ne dilekçelerini verd

01 Şubat 2018 21:07

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- ALTI Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen ve dernek üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verip, askere alınmak için Aydın Askerlik Şubesi\'ne dilekçelerini verdi.
Aydın Askerlik Şubesi\'ne gelen Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyeleri, Afrin\'de terör örgütlerine karşı yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vererek gönüllü askerlik için bir araya geldi. Görme engelli vatandaşlar imzaladıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi\'ne teslim etti.
\'Biz de asker olmak istiyoruz\' diyen Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, \"Türk Ordusu Afrin\'de eli kanlı terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı başarılı bir şekilde yürütüyor. Bizler de Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak bir grup görme engelli arkadaşımız ile birlikte şanlı ordumuza destek amaçlı gönüllü askerlik yapma noktasında, ordumuzun ve milletimizin her an her daim emrinde olduğumuzu göstermek maksadıyla ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla bugün burada askerlik şubesine gönüllü askerlik başvurusunda bulunmaya geldik\" dedi.
Görme engelli Abdülhalik Gürbüz de \"Afrin\'de şu anda operasyonda olan askerimize moral vermek için geldik. Gönüllü asker olarak Afrin\'e gitmeye hazırız. Askerlerimizle gurur duyuyoruz\" dedi.
Eray Yüksel ise, \"Altı Nokta Körler Derneği Şubesi olarak, gönüllü olarak buraya geldik ve başvurumuzu yapacağız. Terör örgütlerine karşı mücadele etmek için, geri hizmette de olsa biz de varız\" diye konuştu.

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