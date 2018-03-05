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Aydınlı esnaftan Mehmetçik'e termal iç çamaşırı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği'ne bağlı 82 odanın katkılarıyla toplanan parayla alınan 7 bin termal iç çamaşırı, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere dualarla Kilis'e gön

05 Mart 2018 17:47

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği\'ne bağlı 82 odanın katkılarıyla toplanan parayla alınan 7 bin termal iç çamaşırı, Afrin\'de süren Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e ulaştırılmak üzere dualarla Kilis\'e gönderildi.
Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan Mehmetçik\'e destek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 82 odanın katkılarıyla toplanan parayla ter tutmayan ama sıcak tutan 7 bin termal iç çamaşırı alınarak, bölgeye ulaştırılmak üzere dualarla Kilis\'e gönderildi. Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği\'nde yapılan törende konuşan Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan, şunları söyledi:
\"Kurtuluş Savaşı\'nda yedi düvelle savaşılmıştı. Şu anda ise on yedi düvelle savaşıyoruz. Herkes şu anda bize düşman. Ülkemiz ve etrafı kan çemberi. Terör başımızın belası. Ülkemizi bölmek isteyenler, kan gölüne çevirmek isteyenler, insanları birbirine düşürmek isteyenler, eninde sonunda yok olacaklar. Bizim bu birlik ve beraberliğimizle yok olacaklar. TSK ve polis teşkilatı, Afrin\'de terörle mücadele için çırpınıyor. Bu kardeşlerimiz için \'ne yapabiliriz\' diye düşündük. Aydın ve Kilis jandarma komutanları ile görüşme sağladık. Yapılan görüşmeler sonucunda oraların çok soğuk olduğunu ve Mehmetçiklerin dağda çatıştığı için bir hafta evlerine dönemediklerini öğrendik.  İç çamaşırı almaya karar verdik. 7 bin adet termal iç çamaşırı aldık. Bunları 82 odamıza duyurduk. Odalara dedik ki \'En az 300 TL, üstüne ne verirseniz kabulümüzdür\'. Odaların desteğiyle 45 bin 150 TL para toplandı. Birliğin de yaptığı bağışla toplam 67 bin TL toplanmış oldu. Zeytin dallarımızla kamyonumuzu Kilis\'e yolluyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarla birlikte yola çıkarak orada askerlerimize kendimiz teslim edeceğiz.\"
Konuşmanın ardından okunan dualar ve tekbirlerle birlikte kamyon, zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Esnaf, Kilis\'e yola çıkan kamyon, alkışlarla ve Türk bayrağı sallayarak yolcu etti.

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