Aydınlı dağcılar, şehit askerler için Erciyes'e tırmandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDINLI 16 dağcı, Kayseri Erciyes Dağı\'na Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için tırmanış gerçekleştirdi.

Aydın\'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu yıl da Erciyes Dağı\'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Adem Gümüşsu, tırmanışla ilgili bilgi verdi. 8\'inci Uluslararası Erciyes Dağı tırmanışının bu yıl çok anlamlı olduğuna vurgu yapan Gümüşsu, \"Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü olarak 16 sporcumuzla birlikte bu yıl da Erciyes Dağı tırmanışımızı gerçekleştirdik. Oldukça zor şartlar altında 3 bin 916 metre zirveye çıktık. Fırtına ve soğuk bizi her zamankinden daha fazla zorladı. Gece- gündüz hiç durmayan fırtınaya karşı tırmanıştan vazgeçmeyerek 3 günlük serüvenimizi zirvede açtığımız bayrakla noktaladık. Tırmanışı Suriye\'nin Afrin kentine \'Zeytin Dalı Harikatı\'nı gerçekleştiren Mehmetçikler anısına yaptık. Şehitlerimizi de orada andık. Zirvede açtığımız pankarta ise \'Afrin\'de ayyıldızlı bayrağı kahramanca dalgalandıran ordumuza Allah güç kuvvet versin\' diyerek açtık\" dedi.



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