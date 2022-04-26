Aydınlı çiftçi Bilal Erdoğan: AKP üyesiyim, AKP’ye oy verdim; pişmanım

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın Karacasu ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. AKP üyesi olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan isimli çiftçi, “Bir cıvatayı 75 kuruşa alıyordum, 7 lira oldu. AK Parti’ye oy verdim. Ekonomik durumu beğenmiyorum. Nefret ediyorum. Pişmanım. Kaydım bile var ama pişmanım" dedi.

Süleyman Bülbül, Karacasu’da esnafı ve oda başkanlarını ziyaret etti. Bülbül, yol kenarında tezgah açan bir hırdavat satıcısıyla sohbet ederken yoldan geçen Bilal Erdoğan isimli vatandaş, orada bulunan partililere ekonomiden dert yanmaya başladı.

"AKP'ye oy verdim, pişmanım"

Vatandaşın sözlerini duyarak arkasını dönen Süleyman Bülbül, çiftçiyle sohbet etti. Bilal Erdoğan "Bir cıvatayı 75 kuruşa alıyordum, 7 lira oldu. AKP’ye oy verdim. Ekonomik durumu beğenmiyorum. Nefret ediyorum. Pişmanım. Kaydım bile var ama pişmanım. Bir depo kaç paraya doluyor bugün? Bin 200 liraya doluyor bugün. AKP’ye oy verdiğime pişmanım. Hayatta oy vermem” diye konuştu.

Bülbül ise "AKP’ye oy vermiş, AKP üyesi çiftçi kardeşim ekonomiden dert yanıyor. Artık AKP'ye oy vermeyeceğini söylüyor, ‘Pişmanım’ diyor. İşte vatandaşın durumu bu” dedi.

"Geçen sene yaptığımız işin yüzde 20’sini yapıyoruz”

Pazar alışverişinden dönen bir vatandaş da Bülbül’e, “Sayıyla alabiliyoruz. Emekçiyiz, ırgatız. Onların sarayda işleri iyi. Bu işleri takip edin Sayın Vekilim” diye konuştu.

Terzi Suat Meral ise “Eski bayramları arıyoruz. 3-4 sene önce paça yaptırmak için bile sıraya koyuyorduk insanları. Bugün, geleni hemen yapıyoruz. İş yok. Geçen sene yaptığımız işin yüzde 20’sini yapıyoruz” dedi.

"Maalesef ekonomi kötü"

Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı da ziyaret eden Bülbül’ü, burada oda başkanı Adnan Tuncer ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Tuncer, "Hepimizin bildiği gibi mazot bizim için olmazsa olmaz. Mazotsuz hareket etme şansımız yok. Öğrenci servislerimiz olsun, işçi taşıyan arkadaşlarımız olsun, Karacasu Birlik şoförlerimiz olsun para kazanmıyorlar şu an. Çok zor durumdayız. Maalesef ekonomi kötü" diye konuştu.

"Devlette 25 milyar para kalmamış"

Mazot konusunda ticari akaryakıt uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirten Süleyman Bülbül ise “Emeklilere verilen ikramiyenin arttırılmasını istedik, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bin 100 lira parayı bin 200 lira yapsak dahi toplamda 25 milyar maliyet çıkıyor. Devlette 25 milyar para kalmamış. Ama o uçulmayan havaalanlarına, geçilmeyen köprülere daha geçenlerde 40 milyar lira para verdiler. Demek ki bu bir tercih sorunu. Şoförün yanında, emeklinin yanında, çalışanın yanında bir devlet yönetimi yok” dedi.

"Asgari ücret 2 bin 800 lirada kalsaydı daha iyiydi"

Süleyman Bülbül, ziyaretlerinin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye bir yangın yeri haline geldi. Tencerede yangın var. Vatandaşın cebi yanıyor. Türkiye’deki ekonomik yangın her yeri sarmış. Bu yangının söndürülmesi lazım. Vatandaşın alım gücü yok. Hayat pahalılığı zirvede. Bir az önce bir baklavacıya girdik. Geçen sene 28 liraya aldıkları cevizin 115 lira olduğunu söyledi. İçinde malzeme olmayan baklavalar, içinde peynir olmayan tostlar satılmaya başlanmış. İşsizlik insanlarımızı bitirmiş. Bir esnafımız dedi ki ‘Bu asgari ücret 2 bin 800 lirada kalsaydı daha iyiydi. Bu zamlar olmasa daha iyiydi’ dedi.

"Reçetesi belli: Değişim "

Esnaf dükkanlarında vatandaş elektriğini yakamıyor. Bir terzi, ‘Elektrik kullanmak lüks oldu, işimizi yapamıyoruz’ diyor. Vatandaş yanıyor, esnaf yanıyor, ülke yanıyor. Bunun reçetesi belli. Bu işin reçetesi, uzlaşma kültüründe, şiddet dili olmayan, denge denetlemenin ve hesap verilebilir bir Türkiye’nin yaşandığı demokratik parlamenter sistem. Türkiye’nin normalleşmesi lazım. Türkiye normalleşecek ve ekonomik güven endeksi 100’ün üzerine çıkacak. Bunun için de değişim lazım. Bu değişimin anahtarı da CHP’nin lokomotif olduğu Millet İttifakı.”

(ANKA)